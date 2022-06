LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 115 | Zelenski promite victoria într-o vizită pe frontul sudic al războiului. Negocierile de pace ar putea fi reluate în august

Boris Johnson s-a oferit să lanseze o operațiune majoră de antrenament pentru forțele ucrainene, cu potențialul de a antrena până la 10.000 de soldați la fiecare 120 de zile, a transmis cancelaria premierului britanic, conform The Guardian.

„Vizita mea de astăzi, în adâncul acestui război, este pentru a trimite un mesaj clar și simplu poporului ucrainean: Marea Britanie este cu voi și vom fi alături de voi până când veți învinge în cele din urmă”, a spus Boris Johnson.

Noul program de pregătire militară „ar putea schimba ecuația acestui război – valorificând cea mai puternică dintre forțe, determinarea ucrainenilor de a învinge”, a adăugat el.

Andri Yermak, șeful biroului președintelui ucrainean, a anunţat pe Twitter discuțiile dintre cele două părţi care au vizat „livrările de arme grele și sisteme de apărare aeriană atât de necesare, cât şi sprijin economic pentru Ucraina şi creșterea presiunii sancțiunilor asupra Rusiei”.

Today, together with @ZelenskyyUa, the Office and Government team, we met with our good friend and ally, @BorisJohnson.



With Boris, we discussed the much needed heavy weapons and air defense systems supplies, economic support for ??, increasing sanctions pressure on RF. pic.twitter.com/MggAl33c1f