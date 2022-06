Mai multe rachete rusești au lovit o fabrică de procesare a gazului din orașul Izium din estul Ucrainei, a declarat sâmbătă guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Sinehubov.

„Un incendiu de mare amploare a izbucnit, salvatorii au localizat incendiul”, a scris Sinehubov pe, adăugând că și alte clădiri au fost avariate.

⚡️ Governor: Russian military shelled gas processing plant near Izium, Kharkiv Oblast.



According to Kharkiv Oblast Governor Oleh Synehubov, several missiles hit the plant, causing a massive fire. Rescuers are trying to extinguish it.