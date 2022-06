Zelenski a afirmat că peste 1.000 de persoane se aflau în centrul comercial în momentul atacului. „Mall-ul este în flăcări, pompierii încearcă să stingă incendiul, este imposibil să ne imaginăm numărul victimelor”, a scris liderul ucrainean pe Telegram, potrivit Sky News.

„Este inutil să sperăm la decență și umanitate din partea Rusiei”, a adăugat Zelenski. Acesta a mai arătat că centrul comercial „nu reprezenta niciun pericol pentru armata rusă, nu avea nicio valorică strategică, era doar o încercare a oamenilor de a duce o viață normală”.

Premierul britanic Boris Johnson a afirmat că atacul de luni care a vizat centrul commercial din Kremenciuk arată „profunzimea cruzimii şi barbariei” la care se poate coborî preşedintele rus Vladimir Putin.

„Acest atac îngrozitor a arătat încă o dată până la ce grad de cruzime și barbarie se va coborî liderul rus. Încă o dată, gândurile noastre sunt alături de familiile victimelor nevinovate din Ucraina. Putin trebuie să realizeze că comportamentul său nu va face altceva decât să întărească hotărârea Regatului Unit și a oricărei alte țări din G7 de a fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a afirmat Boris Johnson, într-o declarație transmisă de la reuniunea G7 a liderilor mondiali, din Bavaria, potrivit The Guardian.

La rândul său, secretarul american de stat Antony Blinken și-a exprimat oroarea față de atacul mortal al Rusiei asupra mall-ului și a promis că va trage Moscova la răspundere, relatează Al Jazeera.

„Lumea este îngrozită de atacul cu rachete al Rusiei de astăzi, care a lovit un centru comercial ucrainean aglomerat – ultimul dintr-o serie de atrocități”, a scris Blinken, pe Twitter.

