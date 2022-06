Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl

Sickening to see Russian reactions to the Kremenchuk shopping mall strike. Ordinary Russians cheer on social media. Russian diplomats and officials spread insane conspiracy theories, denying that the strike even happened. Russia is a country of murderers and patent liars.

#RussianWarCrimes , day 124: at 5 am #Russia wished good morning to #Mykolaiv region, by hitting a market, a cinema & residential buildings in #Ochakiv 3 killed, including a 6-year-old 3-month-old baby in comma, injuried kids aged 1, 13 & 16 are in hospital ? Hanna Zamazeeva pic.twitter.com/RY7KW9DvLC

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 June 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/3jTRlGB574 ?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/HomMb8vpb5

27 iun. - Ieri Eforturile de salvare a răniților de la mallul din Kremenciuk continuă. Relatări de la fața locului

În timp ce eforturile de recuperare și salvare continuă la câteva ore după atacul cu rachete rusești asupra centrului comercial din orașul Kremenciuk, ucigând cel puțin 13 persoane și rănind alte 56, relatările de la fața locului sunt devastatoare, scrie The Guardian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat luni seară, în mesajul său video, că peste 1.000 de persoane se aflau în interiorul mall-ului în momentul loviturilor. De altfel, serviciile de urgeanță se așteaptă ca bilanțul morților și numărul răniților să crească.

Were at the mall in Kremenchuk which was hit by Russia. Utter devastation. pic.twitter.com/pNxt0FhkwQ — James Longman (@JamesAALongman) June 27, 2022

The recovery wont be of bodies. It is of body parts. This is horrific. Ive just seen a torso with one arm attached brought out on a piece of canvas. The dazed look of the recovery teams wondering which way to go with it. — James Longman (@JamesAALongman) June 27, 2022