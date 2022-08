Ucraina a cerut miercuri Uniunii Europene și țărilor G7 să nu mai elibereze vize pentru cetățenii ruși, invocând sprijinul pe care aceștia îl acordă invadării Ucrainei, relatează Reuters.

„Rușii susțin în proporție covârșitoare războiul din Ucraina. Trebuie să fie privați de dreptul de a trece frontierele internaționale până când vor învăța să le respecte”, a scris, pe Twitter, ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba.

I call on all EU and G7 states to stop issuing visas to Russians. President @ZelenskyyUa is absolutely right to insist on this. Russians overwhelmingly support the war on Ukraine. They must be deprived of the right to cross international borders until they learn to respect them.