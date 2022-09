Președintele Ucrainei, Volodimyr Zelenski, a anunțat că preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita, joi, Kievul.

„La Kiev, pentru a treia vizită de la începutul războiului declanșat de Rusia. S-au schimbat atât de multe. Ucraina este acum un candidat pentru aderarea la Uniunea Europenă”, a anunțat Ursula von der Leyen pe Twitter, după ce a ajuns joi dimineața la Kiev.

În discursul său de seară de miercuri seară, Zelenski a spus că președintele Comisiei Europene va face o vizită la Kiev, într-un moment în care Ucraina își continuă cererea de aderare deplină la UE.

?? In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russias war.



So much has changed.

Ukraine is now a ?? candidate.



Ill discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1