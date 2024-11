Marea Britanie a furnizat în secret Ucrainei zeci de rachete Storm Shadows chiar înainte de a-i permite să le folosească împotriva Rusiei

Sursele Bloomberg au refuzat să spună cu exactitate când au sosit rachetele. Nu a fost precizat nici numărul exact al acestora, din motive de securitate.

Totuși, livrările, care nu au fost anunțate public, au avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Au fost comandate după ce Kievul a rămas fără rachete cu rază lungă de acțiune.

Totodată, rachetele au fost trimise în Ucraina înainte de decizia recentă a Statelor Unite și Marii Britanii de a permite Kievului să tragă rachete cu rază lungă de acțiune către ținte din interiorul Rusiei.

Deciziile Marii Britanii și ale SUA Londrei și Washingtonului de a permite atacurile Ucrainei au venit după apariția trupelor nord-coreene pentru a lupta împotriva Ucrainei, au confirmat pentru Bloomberg oficiali din ambele guverne.

Storm Shadows sunt rachete cu ghidaj de precizie, lansate prin aer, cu o rază de acțiune de peste 250 de kilometri (155 de mile). Ei zboară aproape de pământ la viteze mari li folosesc informații despre teren, arată o fișă informativă de pe site-ul producătorului lor MBDA.

Britain secretly sent dozens of long-range Storm Shadow missiles to Ukraine – Bloomberg



Sources said that the missiles were transferred before London officially lifted restrictions on their use for strikes on Russian territory. The exact timing and number of missiles delivered… pic.twitter.com/adgDRe49fg