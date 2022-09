Forțele ruse au fost implicate sâmbătă seară într-o operațiune „antiterorist” în orașul ocupat Herson, din Ucraina, relatează publicația EuroWeekly News, care citează presa rusă.

Potrivit sursei citate, „militanții” care se instalaseră într-o clădire nerezidențială din oraș au fost eliminați.

Imagini video încărcate pe rețelele de socializare arată trupe ruse în vehicule blindate trăgând asupra unor ținte încă necunoscute.

? A „counter-terrorist operation” is underway near the railway station in #Kherson . Heavy military equipment is involved. Russian security forces „destroy militants” who have settled in a non-residential building. – Russian media pic.twitter.com/8uThS5dvOi

Potrivit jurnalistului independent independent Sotiri Dimpinoudis, mai multe surse locale au confirmat activitatea militară în oraș și în jurul acestuia. Focuri de armă și explozii au avut loc în diferite părți ale orașului.

Confruntările de sâmbătă seară vin în contextul în care forțele ucrainene se apropie tot mai mult de orașul care în prezent este apărat de trupele ruse.

#Breaking: Update – Confirmed by multiple locals in the city of #Kherson in #Ukraine, they say #Russia{n occupied troops started shooting heavy at multiple targets around and in the city, would there be an armed civilian insurrection, or is the UKR Army closing in their positions pic.twitter.com/e1NOfRdOFv