Harta interactivă prezintă primele 200 de zile ale invaziei ruse, anunță The Guardian.

The first 200 days of Russia’s invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar . Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL

Din luna aprilie și până în prezent, forțele ucrainene au eliberat peste 60.000 de kilometri pătrați de teritoriu.

Critical Threats este un proiect al think tank-ului American Enterprise Institute (AEI), care se axează pe amenințările și provocările globale.

Tot duminică, ISW, un alt think tank american, a publicat date care sugerează că forțele ucrainene își extind pozițiile la est de râul Oskil și la nord de râul Doneț, ceea ce le-ar putea permite să învăluie trupele ruse care se află în jurul orașului Lîman.

„Apărătorii ruși din Lîman par să fie în mare parte rezerviști BARS (Rezerva de luptă a armatei ruse, n.r.) și rămășițele unităților grav afectate în contraofensiva din regiunea Harkov, iar rușii nu par să direcționeze întăriri în această zonă”, au scris cercetătorii de la ISW.

September 17 Assessment Highlight:



Ukrainian forces appear to be expanding positions east of the #Oskil River and north of the Siverskyi Donets River that could allow them to envelop Russian troops holding around #Lyman. 1/3 https://t.co/l5bvXHjM1g pic.twitter.com/oQzD73crgP