Franța este pregătită să ofere 6,24 milioane de dolari (6 milioane de euro) pentru a ajuta Ucraina să trimită alimente în Yemen și Sudan, în cadrul unui nou plan al Programului Alimentar Mondial, a declarat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, potrivit Al Jazeera.

„Țările cele mai sărace nu pot fi nevoite să plătească prețul unui război pe care nu l-au dorit”, a afirmat Macron, într-o înregistrare video postată pe Twitter.

The most vulnerable countries must not pay the price of a war they did not want. France, like Ukraine and all of our partners, has decided to make the choice, as it will always, to show solidarity through action: pic.twitter.com/75P3XoehSZ