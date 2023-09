LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 580 | Portul Ismail de la Dunăre, atacat din nou cu drone. Depozite avariate. Zeci de camioane au luat foc

Ministerul britanic al Apărării se referă, în raportul său de marți, 26 septembrie, despre războiul din Ucraina, la atacurile din ultimele săptămâni care au vizat Flota Rusiei de la Marea Neagră, care au culminat cu lovituri asupra sediului său la 20 și 22 septembrie.

„Aceste atacuri au fost mai dăunătoare și mai coordonate decât până acum în timpul războiului. Daunele fizice aduse Flotei ruse de la Marea Neagră sunt aproape sigur grave, dar localizate. Aproape sigur că flota rămâne capabilă să își îndeplinească misiunile sale de bază pe timp de război, respectiv lovituri cu rachete de croazieră și patrule de securitate locală”, precizează ministerul britanic.

Specialiștii de la Londra notează însă că „este probabil ca abilitatea sa (a Flotei ruse de la Marea Neagră – n.r.) de a continua patrulele de securitate regională mai ample și de a impune blocada de facto a porturilor ucrainene să fie diminuată”.

Totodată, este probabil să fie redusă și capacitate flotei de a-și apăra activele din porturi și de a face întreținerea de rutină.

„În Marea Neagră se desfășoară o bătălie dinamică, de adâncime. Aceasta forțează probabil Rusia să adopte o poziție reactivă, demonstrând în același timp că armata ucraineană poate submina proiecția de putere simbolică și strategică a Kremlinului din portul său din Sevastopolul ocupat”; mai crie în raportul citat.

