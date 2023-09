„Dă-i, că mai vine una! Dă-i drumul, că mai vine o dronă! Nu auzi? Dă-i drumul! Vine! Auzi-o! Fugi!”, strigă bărbatul care filmează, iar drona cade în apropiere.

Marți dimineață, 26 septembrie 2023, Petru Gabor a filmat o dronă care a căzut la vama din Orlivka, Ucraina, pe partea cealaltă a Dunării față de Isaccea, Tulcea.

În clipul postat pe Facebook se vede că drona cade la mică distanță de locul unde se află bărbatul. Acesta este voluntar și face săptămânal drumuri cu ajutoare către zonele afectate de războiul ucrainean.

Atenție, imaginile conțin limbaj licențios.

Contactat de Libertatea, voluntarul Petru Gabor susține că drona a căzut „la câteva zeci de metri de noi, 30-40, după cum se vede și în filmare. După ce a căzut prima am reușit doar eu și cu un autobuz să urcăm pe bac. Apoi le-am spus că se aud mai multe și cumva au realizat ce le tot spuneam și au pornit, dar abia după ce a mai picat una”, a spus Gabor pentru Libertatea.

„Îmi tot ziceau să fac vama, le ziceam că vine drona”

El susține că a intrat în vamă după ora 2 dimineața, iar filmarea ar fi înregistrat-o după ora 2:40.

„În momentul în care am vrut să fac vama la mașină, am auzit dronele. Ăla îmi tot zicea să fac vama, zic las-o încolo de vamă că vin drone, ce nu înțelegi? El nu pricepea, oamenii parcă erau paralizați. Când am auzit una în parcare, am accelerat și am ajuns pe bac”, povestește Gabor pentru ziar.

Voluntarul spune că i-a fost foarte greu să-i convingă și pe cei de pe bac că este un pericol iminent.

Gabor susține că a discutat cu voluntari din Ucraina și ar exista pagube în vamă, „dar vom afla mai multe pe zi”.