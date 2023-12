Marea Britanie și Franța vor continua să fie „susținători fermi” ai Ucrainei atâta timp cât va fi nevoie, a declarat ministrul britanic de externe, David Cameron, după o întâlnire cu omologul său francez la Paris, relatează The Guardian.

Casa Albă a avertizat luni că Statele Unite au suficiente fonduri doar pentru un singur pachet suplimentar de ajutoare pentru Ucraina în acest an, în contextul în care Congresul american blochează un nou pachet financiar acordat Kievului, notează AFP, citată de Agerpres .

Serghei Lavrov a spus că Rusia nu are nicio intenție de a ataca țările NATO, declarând în cadrul emisiunii politice „The Great Game” că Moscova nu are „nicio dispută teritorială” cu aceste zone.

18 dec. - Acum 16 ore Putin a depus documentele pentru a-și înregistra candidatura la alegerile prezidențiale ruse din 2024

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a depus documentele la Comisia Electorală Centrală a Rusiei pentru a-și înregistra candidatura la alegerile prezidențiale din 2024, relatează agenția The Associated Press, potrivit The Guardian.

„Le-a depus”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru presa rusă de stat.

Susținătorii lui Putin l-au nominalizat în mod oficial pentru a candida la alegerile prezidențiale din 2024, liderul rus urmând să participe din postura de candidat independent.

Nominalizarea din partea unui grup de cel puțin 500 de susținători, conform legii electorale ruse, este o cerință pentru cei care nu candidează pe listele unui partid.

De asemenea, candidații independenți trebuie să strângă cel puțin 300.000 de semnături de susținere din cel puțin 40 de regiuni ale țării.

Grupul care l-a nominalizat pe Putin include oficiali de top din partidul de guvernământ Rusia Unită, actori și cântăreți ruși importanți, atleți și alte personalități publice.

Putin a dominat sistemul politic și mass-media din Rusia în ultimele două decenii, întemnițându-i pe cei mai importanți politicieni de opoziție – precum Alexei Navalnîi și Ilia Iașin – care l-ar fi putut contesta în alegeri.

Putin a câștigat alegerile anterioare cu o majoritate zdrobitoare, dar organismele independente de supraveghere a alegerilor spun că acestea au fost afectate de fraude pe scară largă.