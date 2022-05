Șeful poliției din Kiev Andriy Nebytov a anunțat, luni, că au fost descoperiți 1.202 de oameni uciși de trupele ruse, potrivit ziarului Pravda.

„Din păcate, găsim descoperiri îngrozitoare aproape în fiecare zi și înregistrăm crimele armatei ruse în regiunea Kiev”, a transmis șeful poliției din Kiev.

El a adăugat că polițiștii recoltează probe ADN pentru identificarea persoanelor.

Acesta le-a cerut tuturor celor care știu despre dispariția unor oameni sau despre persoane cu care au pierdut legătura, să raporteze acest lucru la linia specială „102”.

În prezent, poliția investighează 300 de persoane dispărute. Șeful Poliției din Regiunea Kiev a explicat că această cifră se schimbă zilnic pe măsură ce noi persoane sunt adăugate pe lista celor care au dispărut.

More than 1,200 bodies of civilians who died at the hands of the invaders have already been discovered in the #Kyiv region. This was announced by the head of the regional police Andrey Nebitov. pic.twitter.com/xLO1sblDhQ