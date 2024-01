Aproximativ 33.000 de soldați ucraineni au fost instruiți, până acum, în cadrul unei operațiuni conduse de Marea Britanie, relatează Sky News.

Împreună cu națiunile partenere, Marea Britanie „oferă această pregătire de bază a infanteriei începând din 2022”, a anunțat Ministerul Apărării de la Londra.

33,000 Ukrainian soldiers have now been trained via the UK-led Operation Interflex.



The UK and its partner nations have been delivering this basic infantry training since 2022.



Operation Interflex continues in 2024, as does the UK’s support for Ukraine.



