În vârstă de 26 de ani, David Pușcaș e cunoscut publicului larg drept fiul adoptiv al Luminiței Anghel. Acesta a fost înfiat de artistă pe când avea doar câțiva ani. În prezent, mama și băiatul nu au o relație bună, au avut un scandal public, el a mers în repetate rânduri la televizor și a lansat acuze grave la adresa artistei.

Au rupt definitiv relația, iar David Pușcaș e stăpân pe viața lui, spune că acum vrea să muncească, după mai multe încercări nereușite chiar și în televiziune. Își dorește să joace într-un serial, tocmai de aceea vrea să apeleze la ajutorul producătoarei Ruxandra Ion.

David Pușcaș: „Mi-ar plăcea mult să joc într-un serial și am început să mă pregătesc”

„Aș vrea să mă reîntorc în fața oamenilor, vreau ca ei să mă vadă, să mă înțeleagă. Mi-ar plăcea mult să joc într-un serial și am început să mă pregătesc. Vreau un job stabil și deja am început să fac demersuri în acest sens.

O să îi scriu doamnei Ruxandra Ion pentru că ea este mereu în căutare de noi talente. Așa cum a luat-o sub aripa ei pe Cristina Ciobănașu, poate reușesc și eu să o impresionez. Bine, mă refer cu talentul, poate mă place”, a spus pentru Cancan David Pușcaș, care se laudă că el cunoaște mulți actori, printre care și pe Cristina Ciobănașu.

„Eu cu Cristina Ciobănașu am fost în clasă, îmi place mult de ea, este copilăria mea. Eu am fost cu majoritatea actorilor din La La Band în liceu, mă cunosc cu ei. Îmi aduc aminte acea perioadă și mereu mi-am dorit să joc și eu într-un serial. O admir mult pe doamna Ruxandra și dacă aș fi sub aripa ei, lucrurile s-ar schimba mult în bine”, a mai zis el.

„Pe mama o interesa doar cu cât mă plătește și eu am pierdut trenul”

Pentru eșecul lui în carieră, David Pușcaș o acuză tot pe Luminița Anghel. Susține că artista nu l-a încurajat când el își dorea să facă parte din diverse proiecte. „Eu am vrut să dau la casting (n.r. pentru un rol în Pariu cu viața), dar nu m-a lăsat mama. Mi-a spus că nu am nicio șansă, m-a demoralizat și mi-a interzis să mă duc să-mi încerc norocul. Și cu Delia la fel, trebuia să fiu cu ea pe scenă într-un moment la Psihedelia.

Am dat casting, am luat însă mama m-a luat la rost. M-a întrebat câți bani îmi dă, mă demoralizase foarte rău. Pe mama o interesa doar cu cât mă plătește și eu am pierdut trenul aiurea. Nu aveam cum să iau eu decizia că nu mă lăsa ea, iar eu eram prea mic. Aveam nevoie de o încurajare, a fost prima persoană pe care am anunțat-o și când am auzit-o parcă m-a lovit trenul. M-a demoralizat foarte tare și m-am gândit de ce nu m-a lăsat”, a mai spus David Pușcaș.

El e dispus acum să joace chiar și roluri negative, crede că s-ar pricepe cu toate că nu are o școală de actorie sau o facultate. Nu a făcut studii în domeniu, dar s-ar vedea performând alături de Dragoș Bucur sau de Carmen Tănase.

„Eu sunt deschis să joc orice, dar dacă aș avea de ales, cred că mi s-ar potrivi un personaj negativ. Aș juca bine un rol negativ, un personaj rebel, care face ce vrea, dar bun la suflet, așa cum sunt. Nu știu dacă am vreo șansă, dar o să încerc să dau ce este mai bun.

Îmi plac mulți actori, îi urmăresc și admir. Dragoș Bucur este unul dintre preferații mei, de doamna Carmen Tănase nici n-are rost să spun. Loredana este top, chiar dacă nu este actriță la bază. Mi-ar plăcea să joc cu ea într-un serial” , a încheiat fiul adoptiv al Luminiței Anghel.

