După cea de-a doua probă din bootcamp, care a avut ca temă orezul, emoțiile participanților au atins cote maxime, în așteptarea verdictelor din partea juraților. Singurii care au avut siguranța că sunt parte dintr-o tabără a competiției au fost câștigătorii cuțitelor de aur. Cel de-al patrulea jurat, Chef Ștefan Popescu, a avut un rol foarte important în această etapă: el a decis ca Mihai Dragomir, câștigătorul cuțitului său de aur, să plece spre echipa lui Orlando Zaharia.

Totodată, Ștefan Popescu a avut dreptul să aleagă trei concurenți – câte unul pentru fiecare echipă.

Echipa lui Orlando Zaharia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 13

Astfel, în urma selecției finale, echipa lui Orlando Zaharia, reprezentat de culoarea verde mentă, este formată din: Mihai Dragomir (cuțitul de aur al lui Chef Popescu), Alexandru Săbădeanu (cuțitul de aur al lui Chef Orlando), Tania Găman, Lucica Susanu, Bogdan Năstase, Alexandra Veber și Varză (Daiel Ilie).

„Au cu toții un vibe extraordinar, simt că mi-am format o echipă competitivă, pregătită pentru victorie. Este mai mult decât un vis împlinit să lupt cu ei la Chefi la cuțite”, a declarat Zaharia.

Echipa lui Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite”, sezonul 13

Concurenții care alcătuiesc echipa lui Alexandru Sautner, reprezentată de tunicile galbene, sunt: Mădălin Dumitru (cuțitul de aur), Vlad Niculici (Mr. Cheesecake), Iulia Maria Creangă, Ancuța Pop, Nicoleta Sima (Raisa), Gabriela Lucuțar, Cătălin Țociu.

„Când am făcut aceste alegeri, am cântărit cu experiența pe care o am. Eu știu care sunt avantajele unei echipe formate și cu oameni la început de drum sau în diverse etape de formare – iar eu asta mi-am dorit. Pe de altă parte, am așteptări mari de la cuțitul meu de aur, care are, într-adevăr, un parcurs impresionant. Este o mare presiune pe umerii lui, dar eu simt că o poate duce”, a spus Sautner.

Echipa lui Richard Abou Zaki de la „Chefi la cuțite”, sezonul 13

Echipa lui Richard Abou Zaki, reprezentată de culoarea roz, îi are în componență pe: Lăcrămioara Pintilie (cuțitul de aur), Antonio Ștefănescu, Claudia Sauliuc, Andrea Recaldin, Geanina Crăciun, Arun Dumitru Vasile și Adnana Mihaela Irimia.

„Sunt tare mândru de echipa pe care mi-am făcut-o. Vreau să mergem împreună spre victorie. Este prima mea echipă de la Chefi la cuțite, iar prima echipă nu se uită niciodată!”, a declarat Richard. Cei trei jurați sunt pregătiți, așadar, să se avânte în confruntările culinare ale sezonului 13, care vor începe săptămâna viitoare.

Rămâne de văzut cum se va desfășura primul battle, dar și ce surprize va mai aduce Ștefan Popescu în competiție.

