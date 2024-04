„Nu am niciun motiv să consider că aceste rezultate ale anchetei interne nu au fost obiective. Mai mult, acolo a fost şi o echipă a Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, am dat şi noi un scurt comunicat”, a arătat Rafila, precizând că s-au verificat de către minister doar aspectele administrative, nu cele profesionale.

Ministrul sănătății a precizat că o anchetă amănunțită va fi cea făcută de Colegiul Medicilor, care va fi gata săptămâna viitoare.

„Ancheta amănunţită, din punct de vedere profesional, va fi cea a Colegiului Medicilor, care va fi gata cel mai probabil săptămâna viitoare. Acolo sunt nişte etape procedurale care trebuie respectate, se ajunge cu raportul la Comisia de Disciplină care judecă acest dosar”, a precizat Alexandru Rafila.

Ministrul a mai spus că se aşteaptă şi rezultatul anchetei Parchetului care investighează această cauză, solicitând reprezentanților spitalului să pună la dispoziția organelor de anchetă toate documentele, „încât să avem un răspuns care să redea încrederea în acest spital pacienţilor”.

După ce s-au făcut acuzaţii referitoare la mai multe decese cauzate de administrarea defectuoasă a unui medicament în secţia ATI, ministrul sănătății, Alexandru Rafila, a trimis Corpul de Control la Spitalul Sfântul Pantelimon, în timp ce Parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis un dosar penal.

Corpul de Control al ministrului sănătăţii a transmis, miercuri, concluzii preliminare după controlul de la Spitalul Sf. Pantelimon, care nu se referă la pacienții morți, ci la sesizările angajaților, fără să se facă vreo mențiune că îngrijirile au fost defectuoase.

„Sesizările au la bază o comunicare defectuoasă”, au transmis reprezentanţii Ministerului Sănătăţii.

FOTO: Hepta

