Ministerul Kirghizstanului pentru Afaceri Digitale a anunţat, marți, că „a informat operatorii de telecomunicaţii despre necesitatea de a restricţiona accesul la TikTok, pe baza unei decizii a serviciilor de securitate”, cunoscute sub acronimul GKNB şi conduse de puternicul Kamchybek Tashiev, potrivit unui comunicat.

Potrivit ministerului, reţeaua de socializare, deţinută de grupul chinez ByteDance, „nu a respectat” un articol de lege privind „măsurile de prevenire a prejudiciilor aduse sănătăţii copiilor şi dezvoltării lor fizice, intelectuale, mentale, spirituale şi morale”.

În prezent, de fiecare dată când se încearcă o conexiune la TikTok, pe ecranul de start negru al aplicaţiei apare mesajul „Unable to load, please try again”.

Blocarea TikTok intervine într-un moment în care autorităţile din Kirghizstan, țară cu aproximativ 7 milioane de locuitori, au fost acuzate în ultimele luni de către ONG-uri că doresc să protejeze minorii.

Organizaţia neguvernamentală Reporters Sans Frontieres (RSF) s-a declarat „îngrijorată de această decizie, care restrânge dreptul la informare sub pretextul protejării minorilor”.

RSF a cerut „guvernului să ridice acest blocaj discreţionar şi să definească un cadru juridic clar pentru a reglementa platformele”.

Printre cele cinci foste republici sovietice din Asia Centrală, unde libertatea de exprimare rămâne limitată şi opoziţia politică practic inexistentă, Kirghizstanul a fost mult timp o excepţie.

Cu toate acestea, în ultimele luni, autorităţile kirgize au arestat mai mulţi jurnalişti, au suspendat în mod repetat instituţii media private şi au adoptat o lege similară cu cea rusă privind „agenţii străini”, consolidând controlul guvernului asupra ONG-urilor.

TikTok, care are peste un miliard de utilizatori activi în întreaga lume, se confruntă deja cu limitări tot mai mari în Occident.

Multe ţări, inclusiv Statele Unite, Canada, Franţa şi întreaga Uniune Europeană, şi-au exprimat temerile pentru securitatea lor naţională, pe fondul acuzaţiilor privind transferul de date ale utilizatorilor către China.

FOTO: Hepta

