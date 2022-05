Blindatul a fost distrus la finalul săptămânii trecute, la scurt timp după ce a fost aruncat în luptă de armata rusă, potrivit unui anunț făcut de ministerul britanic al Apărării.

Ucrainenii susțin că tancul T-90M „Breaktrough” a fost eliminat de luptătorii apărării teritoriale din Harkov în apropierea localității Stary Saltiv, cu ajutorul unui lansator de grenade antitanc primit din partea Suediei.

„Mândria industriei rusești de tancuri a fost distrusă de lansatorul de grenade antitanc portabil suedez Carl Gustaf. Mulțumim poporului suedez și regelui pentru ajutor”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării, într-un mesaj publicat pe Twitter, alături de imaginile cu blindatul rus pulverizat.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new ??T-90M „Breakthrough” tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx