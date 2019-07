Apartamentele sunt amplasate în Aleea Teişani nr. 292-294. CGMB a aprobat totodată o listă cu 210 persoane, care vor avea prioritate în atribuirea celor 600 de locuinţe de serviciu pe care Municipalitatea intenţionează să le asigure personalului angajat în spitalele din subordinea ASSMB.

Primarul general, Gabriela Firea, a menţionat că este vorba despre o iniţiativă menită să descurajeze plecarea în străinătate a personalului medical.

„Aşa cum ştiţi, eu am propus, iar dvs aţi aprobat, în majoritate, un proiect prin care Primăria Capitalei achiziţionează 600 de locuinţe pentru cadrele medicale. După activitatea comisiei de licitaţie, am reuşit să achiziţionăm 167 de astfel de locuinţe. 70 dintre ele sunt deja achitate. 107 vor fi plătite în perioada următoare. Practic, de pe data de 15 august se vor face repartiţiile, iar de pe 1 septembrie aceste cadre medicale sau lucrători în spitalele noastre se vor muta efectiv în locuinţele de serviciu. Avem un cadru legal, este o chirie modică, practic subvenţionată, între 97 – 110 lei. Este suportabilă. Precizez faptul că nu este vorba despre locuinţe sociale, ci de serviciu pentru angajaţii spitalelor”, a spus Firea.

Pe de altă parte, consilierul municipal Cătălin Deaconescu (PNL) a semnalat faptul că pe lista celor 210 persoane nu figurează doar personal medical.

„Noi am luat mai multe decizii în privinţa creării unei diferenţe de tratament justificate pentru personalul medical din spitale din subordinea CGMB, în încercarea de a-i determina pe aceştia să rămână în ţară şi să lucreze în aceste spitale. De la hotărârea noastră iniţială care se referea la medici, am ajuns la personalul mediu, după care am ajuns la tot personalul angajat în spitale şi azi ajungem să aprobăm o listă de priorităţi pe care figurează ingineri, economişti, brancardieri, portari, ajutoare de bucătari, bucătari”, a întrebat el.

Gabriela Firea a replicat că 60% din listă este reprezentată de personalul medical, restul fiind persoane din zona de suport.

„Dacă aţi fi citit cu mare atenţie această listă de solicitări, aţi fi observat foarte clar că procentul net favorabil este pentru cadrele medicale (…). La solicitarea managerilor de spitale, au fost acceptate pe această listă şi câteva persoane care lucrează la serviciile auxiliare, dar extrem de importante”, a spus ea.

