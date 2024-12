Tradiţia a început în 1948, ca urmare a unui exercițiu la școală

Sylvia Perkins a început să corespondeze cu Lisa Kull la vârsta de 12 ani, ca parte a unui proiect şcolar.

„Am avut această lecţie de engleză în care ni s-a dat o adresă şi am scris aceste scrisori, iar şcoala le-a trimis”, a relatat Perkins pentru agenţia de presă PA, citată de DPA.

Deşi ceilalţi colegi au renunţat la corespondenţă după finalizarea proiectului, Perkins a continuat să scrie, încurajată de mama sa.

Evoluţia relaţiei de-a lungul anilor

În ciuda faptului că nu s-au întâlnit niciodată personal şi nu au vorbit la telefon, cele două femei au menţinut legătura timp de peste şapte decenii.

Iniţial, îşi împărtăşeau detalii despre vieţile lor prin scrisori. Cu timpul, corespondenţa s-a redus la schimbul anual de felicitări de Crăciun.

Bariera lingvistică şi subiecte evitate

Perkins a menţionat că nu vorbeşte germana, dar a apreciat întotdeauna engleza perfectă a Lisei. Interesant este faptul că, deşi proiectul a fost iniţiat în contextul post-război, cele două nu au discutat niciodată despre acest subiect sensibil.

Pentru cea de-a 50-a aniversare a Sylviei, fiica acesteia a încercat să organizeze o întâlnire între cele două prietene în Londra. Din păcate, starea de sănătate a soţului Lisei a împiedicat realizarea acestui plan.

Ultima felicitare de Crăciun

În cea mai recentă felicitare, Lisa a scris: „Dragă Sylvia, încă un an s-a încheiat şi suntem cu un an mai în vârstă, 88 şi, respectiv, 89 de ani. Tu eşti străbunică, iar eu sunt străbunică pentru Yoshi, noul câine al nepotului meu Jonas şi al soţiei sale. 2024 a fost un an bun, cu sănătate bună. Sunt în casa mea. Pentru tine şi familia ta, un Crăciun foarte fericit şi un 2025 sănătos. Cu drag, Lisa”.

Semnificaţia continuării corespondenţei

Pentru Sylvia Perkins, primirea felicitării anuale de la Lisa reprezintă o confirmare că prietena sa este încă în viaţă şi se simte bine.

„Este o felicitare de Crăciun pe an, dar când o primesc, mă gândesc, uraa, este încă în putere”, a mărturisit ea.

Această poveste remarcabilă de prietenie demonstrează puterea legăturilor umane de a transcende graniţele şi timpul, oferind un exemplu inspirator de loialitate şi perseverenţă în menţinerea relaţiilor internaţionale.

