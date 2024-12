La final de an, fanii o pot vedea pe frumoasa artistă la Antena Stars, acolo unde va cânta la „Revelionul Starurilor”, show grandios prezentat de Mădălin Ionescu și Karmen Minune.

Pe lângă Georgiana Lobonț și cei doi prezentatori, pe scena „Revelionului Starurilor” vor mai urca nume precum Mălina Avasiloaie, Constantin Enceanu, Sofia Vicoveanca, Irina Loghin, Maria Cârneci, Mariana Ionescu Căpitănescu, Maria Dragomiroiu, Marcel Pavel, Carmen Șerban, Minodora, Adrian și Diana Enache, Daniela Gyorfi, Adriana Antoni, dar și multe alte vedete.

Georgiana Lobonț a vorbit despre Crăciun și Revelion

Cei de la Antena Stars au mai dezvăluit că, pe lângă artiști, „Revelionul Starurilor” îi aduce în fața telespectatorilor și pe Geanina Ilieș, Adrian Velea, Natalia Mateuț, Andrei Ștefănescu și Mădălina Bălan, câteva dintre vedetele cunoscute alte postului.

Cu doar câteva zile înainte de Revelion, Georgiana Lobonț a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit ce superstiții are de sărbători, dar și care este cea mai frumoasă amintire a ei legată de Crăciun.

„De obicei, de Revelion am superstiții. La 12 noaptea trebuie să am bani în geacă, dacă ies afară. În haine sau în blăniță, depinde ce port și unde sunt. Și la sutien, numai să am bani la mine. Mai mult decât atât, în cupa de șampanie trebuie să existe o boabă de strugure. Am auzit că așa e foarte bine. Banii aduc noroc și bogăție și strugurii la fel, prosperitate și inspirație.

De Crăciun, în ajunul Crăciunului, de fapt, am fost cerută în căsătorie. Aceasta este cea mai prețioasă amintire a mea legată de sărbătorile de iarnă. A fost un moment extraordinar. Dar pe lângă acest moment care e mai apropiat de noi, de mine și de soțul meu, îmi amintesc de toate momentele din trecut, când eram acasă, fără griji și fără stres, împreună cu surorile mele și cu părinții mei. Mai ales atunci când îl așteptam pe Moș Crăciun și venea cu câte o sticlă de suc, lego sau câteva jucării. Ne bucuram așa de mult.

Acum, când mă gândesc cât de generos este Moș Crăciun cu copiii noștri, câte primesc ei și cum erau, de fapt, vremurile înainte, când tot ce știam era să ne bucurăm sincer de mirosul unei portocale sau de gustul unui cozonac proaspăt… E ceva atât de nostalgic și emoționant pentru mine”, ne-a spus în exclusivitate Georgiana Lobonț.

