Și-a întâlnit frații înainte de Crăciun: „A fost minunat”

Zilele trecute, Handshaw – care locuiește în Carolina de Nord – a zburat la Rochester, New York, unde și-a întâlnit frații înainte de petrecerea anuală de Crăciun a familiei.

„Toată viața, am visat să am frați undeva. Acesta este miracolul meu de Crăciun”, a spus Handshaw.

Handshaw și-a întâlnit peste 50 de rude despre care nu știa că există până la începutul acestui an, după cum a declarat pentru CNN.

„Nu am întâlnit niciodată pe nimeni care să-mi împărtășească ADN-ul”, a spus Handshaw.

Dar imediat ce și-a întâlnit rudele, a exclamat: „A fost minunat”. „Nu am simțit niciodată o asemenea revărsare de iubire necondiționată ca din noua mea familie”, a mai spus el.

Născut în Buffalo, New York, în 1949, Handshaw a fost adoptat la trei luni și a avut o copilărie fericită, a spus el, adăugând că părinții lui au fost sinceri în privința adopției sale.

„Întotdeauna am vrut să-mi găsesc familia biologică, dar statul New York a sigilat certificatele de naștere înainte de adopție și a fost imposibil să aflu”, a spus Handshaw.

Cum a aflat că are rude de sânge

În 2020, certificatele de naștere originale au fost desigilate pentru newyorkezii înfiați în urma adoptării unei legi din 2019.

Handshaw a primit certificatul de naștere original în august 2024. Atunci a aflat numele tatălui său biologic: Robert „Bud” Romig.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am primit numele tatălui meu a fost să-l caut pe Google și mi-a apărut necrologul lui”, a spus Handshaw. „Nu numai că am fost șocat să văd că arăt exact ca el, dar am știut imediat că am mai mulți frați și o soră”.

Handshaw nu are idee de ce a fost dat spre adopție, dar știe că tatăl său era student absolvent la departamentul de fizică al Universității Cornell. Mama lui era secretara de departament, a spus el.

Mama lui biologică nu a mai avut copii, a spus Handshaw, dar el s-a întrebat întotdeauna dacă tatăl său a mai devenit părinte.

L-a sunat pe unul dintre băieții adoptați de tatăl său

După nașterea lui Handshaw, Romig s-a stabilit la Rochester cu o femeie care avea trei fii ai ei. Romig i-a adoptat pe cei trei băieți, a spus Handshaw. Cuplul a continuat să aibă cinci copii – patru băieți și o fată. Handshaw l-a contactat pe Gary Romig, unul dintre fiii adoptați ai tatălui său, a spus el pentru CNN.

„L-am ales pe Gary drept cel pe care l-aș suna pentru că știam că el a fost adoptat, ca și mine, așa că m-am gândit că va fi empatic cu situația mea”, a spus Handshaw.

Gary era la serviciu când a primit primul său apel de la Handshaw.

„Am primit un telefon și nu am recunoscut numărul. Nu răspund niciodată la telefon dacă nu recunosc numărul. Dar din anumite motive, am răspuns”, a spus Romig. „Și el spune: Bună, numele meu este Dixon. Tu ești Gary Romig? Am spus: Sunt. El spune: Sunt fratele tău, iar eu zic: Ce?”.

Handshaw i-a trimis lui Romig o fotografie cu el, care a recunoscut imediat chipul tatălui său vitreg. „I-am trimis o poză și (Gary) a trimis-o tuturor fraților săi”, a spus Handshaw. „Au spus: Este tata!”.

Gary și-a ținut frații în suspans timp de două ore și jumătate, înainte de a le spune: „Acesta este noul vostru frate”, a spus Handshaw pentru CNN.

Au planuri mari pentru viitor

Deși Handshaw nu își petrece ziua de Crăciun cu noua sa familie, el intenționează să stea mai mult timp cu ei în viitorul apropiat.

„Vom merge împreună în camping în vara viitoare”, a spus el, adăugând că el și frații săi au deja un grup unde discută în fiecare zi.

În acest moment, Handshaw și frații săi recuperează timpul pierdut.

„Am avut părinți adoptivi grozavi. Au fost minunați. Îi iubesc și mi-e dor de ei, dar întotdeauna mi-am dorit frați, iar acum îi am”, a declarat Handshaw pentru CNN.

