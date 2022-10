„În Ilfov, sunt trei gropi de gunoi: în Vidra, în Popești-Leordeni și în Chiajna. Groapa de gunoi de la Vidra are autorizație de mediu. Consiliul Județean Ilfov nu poate să o închidă și nu are nicio bază legală să facă asta. Groapa de gunoi din Popești este închisă. Ea nu mai are autorizație de funcționare. Însă nu este închisă așa cum ar trebui”, a transmis Hubert Thuma pe Facebook, vineri seară, 7 octombrie.

El a precizat că o groapă de gunoi trebuie acoperită cu mai multe straturi de pământ și abia apoi cu beton.

Politicianul PNL a adăugat că nu are ce să facă, susținând că legea nu îi oferă posibilitatea de a acționa. „Chiar dacă vorbim de o problemă de sănătate publică, legea nu ne lasă să băgăm bani publici în ceva ce nu se află în gestionarea noastră”, a spus Thuma.

„Numai în ultimele trei zile s-au înregistrat 500 de sesizări pe miros în Popești-Leordeni. Din acest motiv, s-au instalat niște laboratoare de analize, dar vom avea concluziile peste câteva zile. Seară de seară, după program, inclusiv în weekend-uri, colegii de la Garda de Mediu merg în patrulare”, a mai afirmat el.

De la începutul acestui an și până pe 30 septembrie, Garda de Mediu Ilfov a făcut peste 600 de controale pentru depozitări ilegale de deșeuri, pentru miros și pentru arderi ilegale de gunoaie. Au fost 144 de amenzi, în sumă totală de peste 4 milioane de lei, adică aproximativ 800.000 de euro.

