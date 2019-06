Lucian Bute, despre cel mai greu moment din cariera de boxer. „Numele mi-a fost terfelit la «Gala Bute». Care a fost vina mea?”. Interviu exclusiv pentru GSP

Lucian Bute a revenit, recent, pentru câteva zile acasă, în Pechea, localitatea sa natală, pentru a-și vedea părinții și familia. Plecat de 16 ani în străinătate, fostul pugilist s-a stabilit deocamdată în Canada pentru că, spune el, e „spre binele copiilor” săi.

În vârstă de 39 de ani, Lucian Bute a decis să retragă după ce nu mai boxase de mai bine de doi ani. Fostul sportiv le-a mărturisit jurnaliștilor de la Gazeta Sporturilor care au fost cele mai grele momente care i-au marcat cariera.

„Momentul meu cel mai greu, stând și gândindu-mă acum, a fost cel după declanșarea scandalului cu Gala Bute. M-a măcinat, m-am tot gândit, ce nevoie aveam eu de treaba asta? Dacă aș fi știut că iese nebunia care a ieșit, nu aș fi venit niciodată la București. Am venit cu inima deschisă, pentru români. Numele meu a fost terfelit. Când zici «Gala Bute» sunt eu, Lucian Bute, nu? Elena Udrea, Rudi Obreja au intrat la pușcărie din «Gala Bute». Gala s-a numit «Campion pentru România», nu «Gala Bute». Asta m-a deranjat. Dar încă o dată, cei care au organizat gala, cred că au avut intenții bune. Am avut șansa să vin în România. Sunt totuși lucruri care se bat cap în cap. Nu m-a întrebat nimeni niciodată nimic”, a declarat Lucian Bute pentru Gazeta Sporturilor.

În urma scandalului, Lucian Bute mărturisește că nu a fost chemat la DNA pentru a da declarații.

„Eu am avut un contract strict, s-a respectat, am plătit taxe la fiscul românesc, mi s-a dat certificat fiscal. Am fost apoi în Canada și am declarat banii, că sunt nivele de impozitare diferite. La mine a fost totul deschis, banii prin transfer bancar. Îmi pare rău că au ajuns să sufere unele persoane, și mă refer aici și la Rudel, și la Elena Udrea”, a precizat fostul campion mondial IBF.