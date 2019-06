Daniela Pârjol, profesoara de engleză la școala din Dumbrăveni, Vrancea, susține că dirigintele a venit și i-a cerut să lase repetenți doi copii. ”Am refuzat”.

Cea care le-a dat doi de 3 a fost profesoara de franceză, Liliana Dragomir.

Au fost exact notele necesare ca elevii să pice clasa. Totul, spune Daniela Pârjol, pentru bani.

de Florinela Iosip

Întâi se aude câinele. Apoi, zgomotul lanțului care coboară găleata în puț. Un băiat cu părul blond și creț scoate apă din fântâna unei curți din comuna Dumbrăveni, județul Vrancea.

Andrei Morun, puștiul de 13 ani, deschide poarta timid, cu capul plecat. Pe lângă el stă sora lui mai mică, care ne înțeapă cu ochii curioși. ”Mi-a dat nota 3 așa, dintr-o dată. E adevărat că nici eu nu mă descurc la școală și nu știu să vorbesc prea bine, dar cred că am știut măcar de un 5. Mama e supărată. Doamna profesoară mi-a zis că o să rămân repetent”.

Avea patru note, i se putea închide media, dar a mai primit-o pe a cincea, letală!

Nota 3 de la franceză a fost elementul decisiv de calcul care l-a împins pe copilul de clasa a VI-a să rămână în a VI-a și la anul. A rămas repetent, după cum scrie cu roșu pe catalog.

A primit nota luni, 10 iunie, în prima zi a ultimei săptămâni de școală. Până atunci credea că va rămâne doar corigent la română și la fizică.

Băiatul avea trei note de 5 și o notă de 3 la franceză, adică patru note în total. Suficient cât să-i poată fi încheiată media. La franceză, care este a doua limba modernă de studiu în acea școală, sunt necesare minimum trei note pentru a închide media.

În cazul băiatului, media inițială ar fi fost de 4,5, iar pentru că acestea se rotunjesc, i-ar fi ieșit 5 în catalog

Cum însă băiatul a primit încă un 3 în ultima săptămână de școală, media i-a fost trasă în jos. Rămas corigent la trei materii, nu mai poate să intre în clasa a VII-a alături de ceilalți copii.

Andrei, victima bătăilor și traumelor

Bunica lui ne spune, în timp ce se sprijină cu mâinile pe cadru, că familia a avut o viață chinuită. ”Tată-su e alcoolic. Îi bătea și pe el, și pe mă-sa. Făcea scandal, juca la barbut. Eu i-am zis lu fii-mea să se despartă de el, dar nu s-a îndurat decât acu, anul ăsta”.

La rândul său, mama lui Andrei ne-a explicat într-o conversație la telefon că a mers în repetate rânduri la școală să le explice profesorilor că băiatul său are probleme de învățare și de comportament din cauza problemelor familiale, dar și pentru că a avut un accident cu bicicleta în urmă cu un an, din pricina căruia are dureri de cap constante.



Andrei Morun

Profesoara de engleză: «Întâi au venit la mine să-i execut»

Daniela Pârjol, profesoară de engleză la aceeași școală din Dumbrăveni, ne spune că elevul a fost lăsat repetent intenționat. Și că Andrei Morun nu este singurul căruia i s-a luat șansa de a trece în clasa următoare.

”Dirigintele clasei a venit la mine și m-a întrebat: «Nu îi execuți pe ăștia doi (Andrei Morun și încă un băiat – n.r.)?» Eu le-am zis că nu, pentru că am suficiente note la ei și nu vreau să-i las repetenți”, povestește ea.

După ce eu am refuzat să le dau 3, s-a dus la profesoara de franceză, care le-a dat ambilor copii 3 chiar înainte să se termine școala!

Daniela Pârjol

Ea crede că ”directoarea a comandat treaba asta, ca să se asigure că vor avea mai mulți elevi la anul în clasa a VI-a, astfel încât să formeze două clase dintr-una. Două clase înseamnă mai multe norme pentru profesori, deci mai mulți bani în buzunarul lor”.

Conducerea școlii neagă și spune că sunt suficienți copii care vor intra în clasa a VI-a

Pe de altă parte, Camelia Grăjdan, directoarea și totodată profesoara de română a școlii, spune că acuzația colegei este neîntemeiată, întrucât în clasa a V-a sunt înscriși 32 de elevi, ceea ce înseamnă că la anul va putea să-și facă două clase de a VI-a și fără elevii lăsați repetenți. Potrivit Legii Educației, o clasă de gimnaziu are nevoie de minimum 12 elevi.

Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” din Dumbrăveni

Cât despre faptul că acele note au fost date în ultima săptămână de școală, directoarea afirmă că este dreptul profesorilor să dea note pe ultima sută de metri. Libertatea a încercat să o contacteze pe profesoara de franceză Liliana Dragomir prin intermediul școlii la care predă, dar dascălul a transmis că nu dorește să ofere un punct de vedere.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici.

Ancheta Inspectoratului Școlar a durat 15 minute

După ce a luat la cunoștiință de situația celor doi elevi din Dumbrăveni, reprezentanții Inspectoratul Școlar din Județul Vrancea s-au autosesizat pentru efectuarea unei anchete la fața locului. După ce a ajuns echipa de la Libertatea, a sosit și inspecția.

Inspectorul general adjunct, împreună cu alți doi inspectori, au început să solicite pe rând care sunt materiile la care au rămas corigenți cei doi elevi, dar și câți elevi sunt înscriși în clasa a V-a.

Aceasta a fost toată ancheta Inspectoratului, care a durat în jur de 15 minute. Nicio întrebare despre motivul pentru care au rămas corigenți la franceză. ”Este evident că dacă au rămas corigenți la română, nici la franceză nu fac față. E logic, nu?”, spune unul dintre inspectorii prezenți.

«A fost vina mea că nu am învățat bine»

Deși are acest drept, Andrei Morun nu a beneficiat de consiliere psihologică, având în vedere traumele familiale prin care a trecut. ”Pentru că mama nu a solicitat”, au răspuns responsabilii școlii.



Andrei Morun

”Profesorii nu au ce să facă în cazul în care părinții nu doresc consiliere psihologică. Așa este la țară. Se consideră că ești nebun dacă faci consiliere”, intervine unul dintre inspectorii prezenți. Pe de altă parte, mama lui Andrei ne-a spus că și-a dat acordul pentru consiliere, dar psihologul a venit o singură dată.

”Nu știu ce o să fac. Vreau să termin școala, dar nu pot, pentru că eu mă enervez repede și mă cert cu ceilalți colegi. Ei râd de mine pentru că am avut o tijă la picior după accidentul cu bicicleta. Măcar viitorii colegi nu o să mai râdă pentru că eu o să fiu mai mare decât ei”, ne mai spune Andrei. Când l-am întâlnit la școală, se juca singur în curte, lângă un copac.

Înainte de a ieși pe ușa instituției, directorul ne arată o scrisoare a celuilalt băiat lăsat repetent. ”A fost vina mea că nu am învățat bine. Le urez mult succes colegilor mei”, a scris tânărul cu litere mari și rotunde.





Citește mai multe despre educatie, LIMBA ENGLEZA, notă și scoala pe Libertatea.