Sute de oameni au venit vineri, la Teatrul Bulandra, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Lucian Pintilie. Trupul neînsufleţit al regizorului a fost depus în foaierul Sălii Liviu Ciulei. După ora 16:00, sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Lucian Pintilie a fost dus la Capela Cimitirului Bellu Ortodox.

“Îl cunosc de o viaţă şi am avut norocul să fiu cu el împreună la Paris, am avut amândoi o bursă când eram foarte tineri şi am locuit în acelaşi hotel, am văzut aceleaşi spectacole, am vorbit despre ce înseamnă teatrul şi el mi-a dat curaj, întotdeauna mi-a dat curaj, pentru că era un om care vedea rostul artei, de ce trebuie să fim artişti, şi toată viaţa lui a avut această rebeliune faţă de tot ceea ce înseamnă minciună, minciună politică, ipocrizie umană şi a luptat prin arta sa pentru a purifica societatea, a purifica omul de tot ceea ce ne trage în jos. Aş spune că relaţia lui cu lumea a fost o relaţie metafizică, în sensul bun al cuvântului, pentru că deşi spectacolele lui, filmele lui au arătat, cu un ton satiric extraordinar de puternic, tot ceea ce ne trage în jos, tot ceea ce ne întunecă viaţa, prin asta a vrut să spună că deasupra norilor e un cer albastru şi acel cer albastru spre el trebuie să tindem. Deci, această speranţă, în pofida mesajului întunecat al artei lui, este ceea ce mi-a rămas mie şi pentru tinerii artişti de astăzi este o mare, mare pierdere, un mare exemplu că trebuie să-şi găsească în ei o morală în adevăr pentru a înnobila arta, în sensul în care arta trebuie să fie parte din viaţă şi să ajute viaţa. Deşi moartea lui este un doliu, aş spune doliu naţional pentru toată arta şi cultura românească în acelaşi timp, trebuie să o privim cu lumină şi prin lecţia pe care ne-a dat-o prin suferinţa şi prin sacrificiul vieţii lui”, a mărturisit Andrei Şerban.

Foto: Adrian Manolache