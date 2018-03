Aimee Iacobescu a murit. Actrița avea 71 de ani și suferea de cancer. Și mai trist este faptul că a murit pe 27 martie, chiar de Ziua Mondială a Teatrului. Deși toată lumea știa că e născută pe 1 iulie 1946, actrița Aime Iacobescu a declarat, într-un interviu din Jurnalul Național, că de fapt s-a născut în noaptea de 23 iunie, lucru cunoscut doar de familie și apropiați.

Artista și fratele său geamăn, Dorel, s-au născut în noaptea de Sânziene, în 1946, în localitatea Unguriu, județul Buzău, dar în acte a fost declarată data nașterii 1 iulie.

Mama actriței era absolventă a facultății de desen și scenografie, iar tatăl era medic militar. ”Tata îi scria mamei scrisori de dragoste care începeau cu ”ma bien aimée”. Numele meu de acolo provine. Tot ce am mai frumos în mine s-a născut acolo, în locurile acelea unde am copilărit. În vatra satului era o livadă și în fiecare an, primăvara, îmi propuneam împreună cu fratele meu să așteptăm momentul în care vor înflori pomii. Dar adormeam, iar livada înflorea de fiecare dată noaptea”, mărturisea actrița în interviuL citat.

A absolvit Secția de Actorie a Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București (IATC), azi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, în 1968, la clasa profesoarei Beate Fredanov, asistenți Octavian Cotescu și Laurențiu Azimioară.

A intrat la Actorie deja din primul “foc”, împreună cu fratele ei geamăn, Dorel Iacobescu, deși locurile erau extrem de puține, mai ales pentru “fete”, între 3 și max. 14 pe an, fiindcă și rolurile pentru ele sunt mult mai puține, decât pentru “băieți”…, concurența fiind însă cu atât de mare, cu cât f. multe odrasle ale nomenklaturii aspirau la artă, încât “reușita” depindea f. mult și de pile…

La repartiție însă au venit cu avocatul și au cerut un loc în București, ca “șefi de promoție”, deși “nu erau”…, și așa au trebuit sa fie primiți de prima scenă a țării, de Teatrul Național, unde Aimée a jucat 40 de ani, din 1968 până în 2008. Fratele ei Dorel, a părăsit însă țara, după câțiva ani, și s-a stabilit la Paris, unde predă limbi străine.

Aimée Iacobescu a fost protejata scriitorului Eugen Barbu, a filmat cu regizorul Dinu Cocea și a devenit apoi preferata inginerului-regizor Sergiu Nicolaescu. Află cum a ajuns Aimee Iacobescu să joace în seria de filme cu comisarul Moldovan.

A rămas în amintirea publicului cu rolul Domniței Ralu (cf. Wikipedia).

Iată ce pensie are, de fapt, Aimee Iacobescu şi cum a ajuns să trăiască cu 40 de lei pe lună, mai ale că actrița era bolnavă de cancer!

De altfel, recent, ea se plângea că o duce din ce în ce mai greu. “Îmi permit să cumpăr două mere pe săptămână”.

FOTO: Antena 1 – captură video

