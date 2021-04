FSB şi serviciile de securitate belaruse au arestat doi bărbaţi la Moscova, Iuri Ziankovici și Alexander Feduta. Primul dintre ei are, de asemenea, şi cetăţenie americană.

De altfel, potrivit site-ului Defense Romania, președintele statului Belarus a acuzat Casa Albă că a ordonat asasinarea lui, într-un interviu difuzat sâmbătă de postul de televiziune ONT și citat de Tass.

Lukașenko a dezvăluit că problema tentativei de asasinare a sa a fost ridicată și în discuția pe care Vladimir Putin a avut-o cu președintele american Joe Biden.

„Un alt lucru care mă surprinde este de ce americanii se comportă așa. Amintiți-vă că nimeni, cu excepția conducerii politice de vârf, nu poate stabili sarcina de a scăpa de un președinte. Doar ei, nu serviciile speciale”, a spus Lukașenko.

????❌??An attempt was being prepared on Lukashenka and his children.

Zenkovich, Feduta, Kostusev – what is common here #Russia #USA #Belarus pic.twitter.com/q3VAt8Xuif