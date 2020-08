Liderii UE, reuniţi miercuri într-un summit extraordinar prin videoconferinţă, au căzut de acord că alegerile nu au fost libere, iar rezultatul este nul, relatează Agerpres.

Charles Michel a mai declarat că UE va adopta sancţiuni împotriva oficialilor responsabili pentru violenţele din timpul protestelor şi pentru fraudă electorală.

„UE va impune în scurt timp sancţiuni asupra unui număr substanţial de indivizi responsabili pentru violenţe, represiune şi fraudă electorală”, a anunțat Charles Michel.



Cancelarul german, Angela Merkel, a cărei ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE, a condamnat, într-o conferinţă de presă susținută după summit, ”violenţa brutală” împotriva protestatarilor din statul est-european.

În tot acest timp, belarușii ies din nou pe stradă. În capitala Minsk, oamenii au protestat și în fața unei secții de poliție, după ce un protestatar, rănit în zona capului în timpul unei manifestații, a murit în spital. Până acum, trei protestatari au murit în timpul ciocnirilor violente dintre manifestanți și poliție, la Minsk.

Protestors ruled the streets of Minsk during a week of unprecedented freedom. Today the security forces are back out, albeit in smallers numbers than before, scaring demonstrators away and filming them. #Belarus pic.twitter.com/Qh4S5CNo2W