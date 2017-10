O arădeancă de 33 de ani, plecată de 15 ani din România, face parte din echipa laureată a Premiului Nobel pentru fizică. Cu Anamaria Effler se mândrește întreaga țară. Mama ei, o informaticiană din Arad, spune că fiica sa a fost tot timpul un copil studios și independent: „Nu s-a plictisit niciodată, la un moment dat colecta timbre”.

Tânăra arădeancă face parte de zece ani din echipa laureată a Premiului Nobel. A plecat în Statele Unite ale Americii imediat după Bacalaureat. Și-a depus dosarul la mai multe facultăți de peste ocean și a fost acceptată la toate, dar ea a ales CalTech, California Institute of Technology, o facultate de elită.

Anamaria a fost pasionată de fizică de mic copil. E singură la părinți. Și-a pus în cap să intre în cea mai bună clasă de la Liceul „Moise Nicoară”, cel mai tare liceu din Arad, și a reușit. Mama ei își amintește și acum cât de bună era la învățătură.

„Tot timpul a fost studioasă, a învățat cu foarte multă ușurință, singură. A fost un copil independent, acesta este și meritul nostru, noi am considerat că o școală bună reușește să facă un copil să învețe. Eu personal am de lucru cu copii, sunt informatician, dar mai am treabă cu copiii. Vreau să vă spun că nu am văzut copii proști, doar copii deștepți și foarte deștepți. Dar am văzut copii leneși, cărora le făceau temele părinții. Primii ani în gimnaziu nu știu cât s-a gândit ea la fizică, dar având rezultate bune e clar că s-a îndreptat spre acest liceu. Jumătate din clasa ei a plecat din țară. Pentru fizică, profesorul de la liceu a avut o contribuție extraordinară”, ne-a povestit Georgeta Effler.