Controversa la nivel național s-a declanșat după ce s-a descoperit că „Vegetarianul” al lui Han Kang se numără printre cele 2528 de cărți scoase din aproximativ 2490 de biblioteci ale școlilor elementare, gimnaziale și ale liceelor din provincia Gyeonggi-do în cursul anului trecut. Motivul invocat de autorități a fost că dăunează studenților.

Printre acestea s-au numărat nu doar cartea lui Han Kang, ci și „Orbirea” a unui alt autor laureat al Premiului Nobel, Jose Saramago; „You: The Owner’s Manual” de Michael Roizen, care a câștigat premiul Science Book of the Year în Germania; „Whats Happening to Me” de Susan Meredith, care a câștigat premiul Times Educational Supplement. Ultimele două cărți au ca subiecte corpurile umane și educația sexuală pentru adolescenți.

Mișcarea vine după ce Biroul Provincial de Educație Gyeonggi a trimis un memoriu școlilor la sugestia unui ONG conservator care sfătuia școlile să elimine cărțile legate de sex.

„Ar trebui să fim mândri că un autor sud-coreean câștigă anul acesta Premiul Nobel pentru literatură, devenind primul sud-coreean care a fost onorat cu unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume”, a declarat pentru Korea Herald un profesor de la un liceu din Seul.

Recomandări Cine este Alexandr Stoianoglo, rivalul Maiei Sandu. Soția lui a primit cadou un sfert dintr-o companie a fugarului pro-rus Veaceslav Platon, care face afaceri și în România

„Este absurd să interziceți studenților o experiență fructuoasă a bucuriei de a citi o carte grozavă. Înainte de a spune lucruri răutăcioase despre cartea lui Han, oamenii ar trebui să cunoască contextul general al cărții”, a adăugat profesorul.

Han a devenit cea de-a 121-a laureată a prestigiosului premiu și a 18-a femeie care a primit premiul. Ea este, de asemenea, prima femeie din Asia care câștigă această distincție.

Han a fost recunoscută „pentru proza ​​ei poetică intensă care se confruntă cu traume istorice și expune fragilitatea vieții umane”, potrivit Mats Malm, secretar permanent al Academiei Suedeze.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News