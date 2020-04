De Cristian Burcioiu,

Maria nu a putut să spună vreodată că a avut o casă a ei. Un orfelinat din județul Gorj i-a fost primul cămin după ce părinții – pe care nu i-a cunoscut – au lăsat-o în grija statului. Apoi, de-a lungul timpului, ”acasă” au însemnat locuințele prietenilor sau ale cunoștințelor. A lucrat pe unde a putut ca să se întrețină. Necazurile care o tot chinuiseră păreau să se risipească atunci când în viața ei și-a făcut loc un bărbat, ceva mai tânăr, alături de care visa să își întemeieze o familie. S-a mutat la el, în satul doljean Leordoasa, iar în scurt timp, Maria a rămas însărcinată și a adus pe lume o fetiță, pe Miri-Nectaria.

”Atunci, am crezut că în sfârșit voi avea și eu căminul meu, chiar dacă locuiam zece inși într-o casă, cu tot părinții și cu neamurile lui. Dar nu a fost așa. De fapt, intrasem în cel mai negru coșmar al meu. Bărbatul, cu care nu eram căsătorită cu acte, a început să mă bată, să mă înfometeze chiar și când eram gravidă. Am îndurat cât am putut, dar când a început să o lovească și pe fată, am fugit. Umbla numai beat și cu arme albe la el…Am anunțat poliția din Filiași și, în toiul nopții, am plecat cu copilul, doar cu hainele de pe noi, la București”, povestește Maria prin ce a trecut.