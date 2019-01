Hancock a fost întrebat de BBC dacă guvernul ia în considerare posibilitatea instituirii legii marţiale. El a răspuns: „Nu în mod specific, nu. Rămâne un lucru prevăzut de lege, dar nu pe asta ne concentrăm atenţia”.

Oficiali sub protecţia anonimatului au afirmat recent că guvernul a examinat prerogativele aflate la îndemâna sa în caz că un Brexit fără acord s-ar transforma în nesupunere civilă, inclusiv legea marţială, interdicţii de circulaţie şi folosirea armatei pentru a calma eventualele proteste. Informația a apărut în Sunday Times.

Data la care Marea Britanie părăseşte Uniunea Europeană este stabilită pentru 29 martie. Parlamentarii se vor aduna din nou pe 29 ianuarie și vor vota moțiunea propusă de May și amendamentele sau alternativele propuse de parlamentari.

Totuși, votul de marți nu va însemna o votare a unui acord revizuit privind Brexitul. Deputații vor vota alternativelor propuse de membrii parlamentului vor arăta dacă există vreo cale de a se obţine o majoritate în Camera Comunelor pentru un asemenea acord revizuit.

Theresa May nu va fi obligată să pună în practică alternativele sprijinite de parlament, însă ea se va afla sub o puternică presiune politică de a proceda astfel. Dacă legislativul de la Londra votează favorabil o anumită opţiune, atunci premierul May se va întoarce la Bruxelles pentru a încerca să obţină o revizuire a acordului.

Urmează apoi o negociere cu UE și, dacă europenii vor accepta varianta Londrei, May se va întoarce în Parlamentul britanic pentru a obține un vor asupra acordului în ansamblu.

