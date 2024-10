Măriuţa Nistor, jurnalista care a investigat sub acoperire mecanismul de tulburare a democrației cu bani de la Moscova: „M-am infiltrat printre robiȘORi” | Interviu

Intitulată „În slujba Moscovei. Trei luni printre «robii» lui Șor”, investigația a fost posibilă, în mare măsură, datorită muncii sub acoperire făcute de jurnalista Măriuța Nistor. Publicistul Vasile Ernu a realizat un interviu cu autoarea articolului, despre provocările cercetării realizate sub identitate falsă.

Vasile Ernu: Spune-mi, te rog, cum a apărut ideea și cum de ai decis să faci un astfel de reportaj?Măriuţa Nistor: În 2022, colegii mei de la Ziarul de Gardă, au realizat investigația „Protestatari în chirie”, în care au demonstrat că participanții la protestele organizate de fostul Partid „Șor”, coordonat din Federația Rusă, erau plătiți.

Jurnalista Măriuța Nistor își prezintă strategia folosită în cadrul investigației Foto: Ziarul de Gardă

Între timp, nimic nu s-a schimbat, ba mai mult, anul acesta, fiind unul electoral, în care avem alegeri prezidențiale, dar și un referendum privind modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Ilan Șor, un condamnat penal în dosarul „Furtul miliardului”, cel mai mare jaf din istoria țării, care se ascunde de justiție la Moscova, și-a consolidat rețeaua de robiȘORi, prin care își propune să corupă alegătorii.

Miza lui Șor și a Kremlinului – deturnarea cursului european al țării prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat susținut de Șor, care urmează să fie anunțat cu doar o zi înaintea scrutinului. Cum am fi putut altfel demonstra că Federația Rusă, prin Ilan Șor și rețeaua pe care a construit-o, încearcă să deturneze cursul european al R. Moldova decât infiltrându-ne în rețea și devenind unul dintre oamenii subordonați Moscovei?

– Cât a durat investigația și care au fost cele mai dificile momente?

– Investigarea și documentarea subiectului a durat mai bine de trei luni. „Ana Nastas”, identitatea falsă cu care m-am infiltrat printre robiȘORi, s-a născut la 26 iunie și și-a încheiat misiunea sub acoperire la 9 octombrie. A fost dificil să mă infiltrez, am reușit abia din a patra încercare, dar, cu siguranță, nu m-aș fi oprit nici dacă eram nevoită să încerc de zece ori, eram determinată să ajung în rețeaua lui Șor. A fost dificil să trăiesc pe lângă viața mea, și viața Anei Nastas, vă dați seama că trebuia să fiu receptivă de câte ori eram telefonată, nu conta: weekend, dimineață sau noapte.

– Care au fost pașii, dacă poți povesti ceva din derularea procesului?

– Primul pas a fost să-mi găsesc un grup care să mă „adopte”. Ulterior, echipa tehnică a Ziarului de Gardă a realizat imitația unui buletin, pe care am folosit-o pentru a mă înregistra într-un chatbot de pe Telegram. Odată trecută în baza de date a „robiȘORilor”, am început să primesc mai multe misiuni: să merg la proteste, să împart pliante cu dezinformare, să fac „fapte bune”.

Apoi am primit bani, salariul meu lunar în mărime de 15.000 de ruble, pe un cont al unei bănci rusești supuse sancțiunilor internaționale. Ulterior, am fost avansată în carieră, devenind „activist pe comunicare”, rolul meu fiind să-i ajut pe membrii rețelei, majoritatea oameni în etate, să folosească telefoanele mobile, să se înregistreze pe Telegram și în aplicația băncii ruse. Ulterior, am mai primit 15.000 de ruble. Iar la sfârșit mi s-a propus să devin lider al unei organizații primare.

– Ce ai urmărit tu te fapt în această investigație: care a fost scopul principal?

– Noi ne-am propus să arătăm că schema de corupere a alegătorilor din Republica Moldova nu a încetat vreodată să funcționeze, chiar dacă pe acest subiect sunt deschise mai multe dosare penale. Indiferent de ceea ce întreprind autoritățile noastre, membrii acestui grup organizat găsesc soluții.

– Oamenii s-au deschis ușor sau ai avut probleme serioase de adaptare?

– Investigația în variantă video spune multe. Eu – tânără, vorbitoare de limba română, o voce foarte fină, alături de niște doamne trecute de 60-70 de ani, vorbitoare de limba rusă. Mă mir cum n-au reușit să înțeleagă că nu-s din povestea lor. Mi-a fost greu să joc rolul de prostuță, care acceptă să fie manipulată, mi-a fost greu să mă aflu printre oameni care nu au gândire critică și valori. Ei n-au făcut niciun efort să se deschidă, efortul a fost din partea mea – să mă prefac pentru a fi acceptată.

– Care au fost principalele descoperiri? Ipoteza de pornire s-a adeverit? Oamenii chiar primesc bani direct ca să voteze cumva?

– Credeam că oamenii sunt plătiți la fel ca înainte, per zi, adică-s zilieri. De fapt, am constatat că sunt salariați să îndeplinească rolul de cetățeni în modul dictat de la Moscova. Pentru 2.000 sau 3.000 de lei cât li se promite, oamenii nu doar vor vota așa cum li se dictează, ei trebuie să îndeplinească diverse ordine: să racoleze oameni, să protesteze, să împartă dezinformare, etc.

– Care au fost sumele vehiculate? Sunt identice sau sunt de la caz la caz?

– Piramida în care tronează Ilan Șor are mai multe straturi. Primul strat, simpatizanții – li s-a promis 2.000 de lei; al doilea strat, activiștii – li s-a promis 3.000 de lei; al treilea strat – președinții de organizații primare – li s-a promis 5.000 de lei; al patrulea strat – președinții de organizații teritoriale – li s-a promis 45.000 de lei. Experiența mea arată că, pe drum, în această schemă de corupție, se pierd mulți bani, fiecare șef își instituie propriul comision, iar eu, de exemplu, deși am fost „angajată” pentru 3.000 de lei, am primit doar 1.300 de lei.

– Ce te-a surprins cel mai mult în ceea ce ai descoperit?

– Am crescut într-o familie în care există valori, demnitate și educație. Mai mult m-a durut decât m-a surprins să aflu că există oameni care au trăit aproape o viață, dar se vând atât de uȘOR. Experiența mea e mai mult decât o investigație jurnalistică, poate fi un studiu de caz pentru multe alte domenii.

