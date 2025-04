Oficialul rus se așteaptă ca tarifele economice impuse de Donald Trump să lovească economia UE și face referire la un vechi proverb chinezesc.

„În prezent, Rusia aproape că nu mai face comerț cu SUA și UE, aproape tot comerțul fiind supus sancțiunilor. Cu toate acestea, economia noastră crește acum cu 3%. Vom urma sfatul lui Lao Tzu și vom sta pe malul râului, așteptând ca trupul dușmanului să plutească pe lângă noi. Cadavrul în descompunere al economiei UE”, a scris Dmitri Medvedev joi, într-o postare pe platforma X.

As it is, Russia barely does any trade with the US and EU, nearly all of it is under sanctions. Yet, our economy is growing 3% now. Well take the advice of Lao Tzu and sit by the river, waiting for the body of the enemy to float by. The decaying corpse of the EU economy