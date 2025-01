Jack Bech a spus că fratele său, care a fost ucis în atacul din New Orleans, „a avut o viață minunată” și a reușit să trăiască „80 de ani în doar 27”.

Princeton Football mourns the loss of Tiger Bech ‘21.



Our thoughts and prayers go out to his family and to all of the victims of the Bourbon Street attack. https://t.co/aLWMyd57lL pic.twitter.com/nUjzXUO3yT — Princeton Football (@PrincetonFTBL) January 1, 2025

„Ultimul lucru pe care ni l-am spus vreodată a fost că mă iubește”, a spus Jack Bech, despre fratele său, Martin „Tiger” Bech, în vârstă de 27 de ani, într-un interviu acordat corespondentului Sky News din SUA, James Matthews.

„I-am spus că îl iubesc, mi-a spus că mă iubește și mai mult, a închis telefonul. Acestea au fost ultimele cuvinte pe care i le-am spus vreodată”, spune fratele.

Cei doi au vorbit cu doar câteva ore înainte ca Tiger să devină una dintre victimele atacului de pe Bourbon Street, unde un american de culoare din Texas a intrat cu o camionetă în mulţimea care sărbătorea Anul Nou pe Bourbon Street din New Orleans şi a apoi a deschis focul.

Princeton football alum Tiger Bech has died following the Bourbon Street attack on Wednesday morning.



Bech's brother, TCU WR Jack Bech, posted this following the news 🙏 pic.twitter.com/M76Ia36Avk — Bleacher Report (@BleacherReport) January 2, 2025

Jack a spus că el și familia sa se vor asigura că „toată lumea îi va cunoaște numele” fratelui său.

„Îl admiram. Era inteligent, m-a inspirat în tot ce am făcut în această viață. A inspirat întreaga noastră familie. Era iubit de atât de mulți oameni. Întotdeauna își făcea timp pentru cei mai puțin privilegiați. Era special”.

