O filmare de peste şapte minute şi jumătate cu un urs care a blocat pârtia Cocoşul din Predeal a devenit virală, fiind distribuită de peste 3.600 de ori. Adrian Stoica, monitorul de schi care a postat filmuleţul, același care l-a „provocat” la o cursă pe „moș Martin”, a povestit pentru Libertatea experienţa inedită.

Eu am coborât şi l-am văzut ieşind din pădure, atunci i-am oprit pe toţi cei care veneau în urmă. Am văzut că nu cedează şi nu pleacă ursul, iar ideea a fost să-l trag de acolo, să-l obosesc şi să plece în pădure. Nu poţi să ştii ce se poate întâmpla. Sunt femei, sunt copii, oameni care nu sunt experimentaţi şi nu pot să fugă, iar ursul fuge bine şi la vale.

Pe filmarea postată se aude cum Adrian Stoica îi opreşte pe schiorii din spatele său. „Stop, stop. Staţi un pic pe loc. Să îl lăsăm să treacă. Nu te bagi în calea lui. Haideţi să facem un pic de gălăgie ca să plece”, le spune el schiorilor.

„M-am oprit ca să-l las să treacă. L-am văzut ieşind din pădure din dreapta şi am crezut că doar traversează pârtia, însă el a venit către noi. Trebuie să-ţi păstrezi calmul cu orice animal cu care te întâlneşti, inclusiv cu câinii maidanezi. Orice animal când simte frică prinde curaj şi atunci trebuie să nu-ţi fie frică, să-ţi păstrezi calmul şi să nici nu-l agiţi. Nici să te dai tu la el. Ideea e să se păstreze echilibru”, povesteşte monitorul de schi.

„Am vorbit, mi-am păstrat calmul, dar chiar nu e de joacă. Acesta nu era mic, dar nici urs mare. Dacă era mare, nu ştiu dacă mai stăteam eu mult pe acolo”, precizează monitorul de schi.

Monitor de schi cu o experienţă de aproape 10 ani, Stoica spune că nu e prima oară când se întâlneşte cu un urs.

Monitorul de schi spune că a anunţat Jandarmeria de prezenţa ursului în zonă, însă comunicatul Jandarmeriei precizează că un urs a fost observat pe pârtia Subteleferic, nu pe pârtia Cocoșul.

„Apelul a venit din partea unei persoane care se afla în teleschi şi ne-a relatat că nu erau alte persoane în apropiere (care să fie în pericol), iar ursul a traversat pârtia. Echipajul nostru a ajuns în aproximativ 2-3 minute la locul respectiv, erau în apropiere, la un eveniment sportiv. Colegii noştri nu au mai găsit ursul în locul respectiv şi au verificat împrejurimile, dar nu l-au observat”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Braşov, Ion Zaharia, potrivit News.ro. Acesta a precizat că jandarmii au sesizat instituţiile abilitate pentru relocarea animalului.

Adrian Stoica mai spune că nu e indicat să ameninţăm cu vreun obiect ursul.

Trebuie să nu-i tăiem calea, să nu-l ameninţăm cu nimic şi să nu dăm în el. Dacă se apropie de noi şi putem să ne desfacem geaca, să ridicăm mâinile în sus, astfel încât să părem mai înalţi şi mai impunători. Eu asta am făcut. Am ridicat mâinile în sus şi am pus beţele la orizontală, ca şi cum ar fi ceva între noi. De aceea bătea în retragere şi aşa am reuşit să-l opresc şi pe pârtie.

Adrian Stoica: