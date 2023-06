Hotărârea tribunalului regional din Klagenfurt nu este definitivă. Juriul a luat decizia în unanimitate, opt voturi la zero. Judecătorul Manfred Herrnhofer, președintele juriului, a explicat justificarea sentinței: „Am găsit doar motive agravante, dar niciun motiv atenuant”.

Femeia a acționat din răzbunare, acesta fiind mobilul crimelor, a mai spus judecătorul Herrnhofer: „O mărturisire plină de remuşcări ar fi fost un factor atenuant, dar asta nu s-a întâmplat deloc”. Instanța a constatat că singura pedeapsă adecvată este închisoarea pe viață. Inculpata a depus contestație în nulitate și recurs.

La începutul procesului, procurorul Ines Küttler s-a referit la o „tulburare combinată de personalitate” a acuzatei și a desenat imaginea unei femei nebun de geloasă. Ea a avut o aventură cu tatăl băiatului, după care relația cu bărbatul de 43 de ani a eșuat, pentru că femeia era extrem de agresivă.

Mai presus de toate o scotea din minți faptul că acesta se înțelegea bine cu fosta lui soție, în vârstă de 43 de ani, mama băiețelului de 5 ani. „Nenorocitul va muri”, a scris ea un mesaj despre copilul de 5 ani, cu doi ani înainte de crimă, când i-a transmis tatălui băiatului că va trece peste micuț cu mașina.

Recomandări Avertismentul omului lui Zelenski, pe fondul conflictului Prigojin-Kremlin: „Totul este abia la început în Rusia”

Cu săptămâni înainte de crimă, planurile au devenit mai concrete. Românca s-a interesat pe internet despre metode de ucidere, cum ar fi atacurile incendiare, și a cercetat motive atenuante dacă ajunge în instanță. Pe telefonul ei mobil, ea a marcat scena ulterioară a crimei, o stradă îngustă din fața casei victimei.

În ziua crimei din ianuarie 2022, ea a așteptat în mașină ca mama și fiul să apară pe stradă, apoi a accelerat până la 60 km/h, iar cei doi, femeia mergea, copilul era pe trotinetă, au fost loviți în plin. „Victimele nu au avut nicio șansă să se ferească”, a spus procurorul. Și mama, și băiețelul au murit pe loc.

De fapt, ea a condus de la Bregenz, unde locuia, la Villach, unde a comis crimele, pentru că a vrut să vorbească cu victima ei, a spus acuzata ca răspuns la o întrebare a judecătorului Herrhofer. „Dar apoi mi-am dat seama că nu vrea să vorbească cu mine, m-am enervat și de aceea am dat peste ea”.

Herrhofer a întrebat dacă a vrut să-i omoare pe amândoi și a primit răspunsul: „Da. Copilul era lângă ea, dacă l-aș fi ferit pe el, o ratam pe ea”. Declarația absolut șocantă nu s-a oprit aici: „El era destul de aproape de ea și în acel moment nu conta pe cine loveam, dar îmi pare rău, în principal din cauza copilului”.

Recomandări LIVETEXT – Kremlinul acuză o „revoltă armată” comisă de Prigojin. Moscova s-a baricadat

„Am parcat în stradă. Apoi am văzut-o pe femeie și am pornit mașina. Atunci am văzut și copilul pe trotinetă, l-am recunoscut și am accelerat. În acel moment am vrut să-i omor pe amândoi. Nu mai conta. I-am lovit”, a mai spus românca.

Ea continuă: „Apoi am mers 300 de metri mai departe, a intrat într-un morman de zăpadă, pentru că târam scuterul cu mașina. Mi-am tăiat gâtul cu un cuțit Stanley, apoi, din păcate, m-am trezit la spital”.

Psihiatrul criminalist Peter Hofmann, care a examinat femeia, s-a pronunțat în favoarea plasării într-un centru de terapie criminalistică. Tulburarea ei de personalitate are o dimensiune „destul de gravă și de lungă durată”: „Există un mare pericol ca ea să comită din nou fapte penale cu consecințe grave. Infracțiuni similare cu cele tratate aici nu pot fi excluse”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Din ce face munți de bani soțul Cristinei Spătar. Viața neștiută a lui Vicențiu Mocanu

FANATIK.RO Ce a pățit un cunoscut actor din Las Fierbinți. Milioane de români râd acum la glumele lui, dar artistul a fost la un pas de moarte după o combinație ireală de alcool cu medicamente

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Putin îl acuză de trădare pe Prigojin şi ameninţă cu sancţiuni dure: ''E un cuţit în spate. Rebeliunea mercenarilor Wagner e o lovitură pentru poporul nostru''

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop Mihai Voropchievici. Care sunt cele mai fidele zodii feminine