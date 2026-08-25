Mașina a fost descoperită după numărul de identificare

Autoturismul dispăruse în 1993, din comitatul San Mateo. Mașina a fost găsită la aproximativ 240 de kilometri distanță, în urma unei verificări efectuate de polițiștii din Auburn.

„Au trecut ani. Apoi decenii. Chevelle-ul furat nu a fost recuperat. În timpul unei verificări a numărului de identificare al vehiculului (VIN), ofițerii de la CHP Auburn au observat ceva care merita o atenție mai mare. Investigațiile ulterioare au dezvăluit că vehiculul care se afla în fața lor era același Chevelle din 1971 declarat furat cu 33 de ani în urmă”, au transmis polițiștii din Auburn.

Polițiștii au observat nereguli în datele asociate numărului de identificare al vehiculului. Verificările în arhivele mai vechi au arătat că autoturismul figura ca fiind furat.

Autoritățile au reușit astfel să dea de urma proprietarului inițial, iar Chevroletul i-a fost returnat după mai bine de trei decenii.

Vehiculul se află, potrivit imaginilor publicate, într-o stare foarte bună.

Ce s-a întâmplat cu mașina timp de 33 de ani

Rămâne însă un mare mister: autoritățile nu au precizat unde s-a aflat Chevroletul în toată această perioadă și nici câți proprietari a avut.

De asemenea, nu este clar dacă persoana la care a fost găsit autoturismul știa că acesta fusese furat.

Până acum, nu au fost făcute arestări în acest caz și nu se știe dacă vor fi deschise proceduri judiciare împotriva vreunei persoane.

De la 9.000 de dolari la aproximativ 80.000 de dolari

Recuperarea mașinii este cu atât mai spectaculoasă cu cât valoarea unui astfel de model a crescut considerabil în ultimele decenii.

În perioada în care Chevroletul a fost furat, exemplare similare se vindeau la mâna a doua cu aproximativ 9.000 de dolari.

Astăzi, un Chevrolet Chevelle SS din 1971 bine conservat poate valora în jur de 80.000 de dolari, în funcție de versiune, stare și configurație. Cel mai bine păstrate exemplare pot ajunge la prețuri și mai mari la licitații.

Modelul este apreciat de colecționari pentru designul său și pentru motorizările V8 disponibile la vremea respectivă.

Pentru proprietarul inițial însă, cea mai importantă veste nu este creșterea valorii mașinii, ci faptul că autoturismul dispărut în 1993 s-a întors în sfârșit acasă.

„După mai bine de trei decenii, acest model clasic s-a întors în sfârșit acolo unde îi este locul”, au subliniat polițiștii americani.

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