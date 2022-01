Medicul Gerardo Torre, a cărui activitate se desfăşoară în localitatea Pagani, s-a arătat extrem de surprins când a fost acuzat că nu a respectat protocoalele sanitare privind tratarea şi administrarea de medicamente pacienţilor cu SARS-Cov-2.

„Când Ordinul Medicilor din Salerno mi-a trimis avertismentul, am crezut că îmi oferă vreun premiu sau vreo medalie pentru munca depusă de mine în timpul pandemiei. Mare mi-a fost surpriza când am văzut că am primit o citaţie pentru o anchetă disciplinară. Risc inclusiv să fiu suspendat”, a declarat Gerardo Torre ziarului Corriere del Mezzogiorno, citează Agerpres.

El a explicat că a vizitat „3.000 de pacienţi la ei acasă”, riscându-şi propria sănătate, în timp ce alţi medici au tratat bolnavii prin telefon, „fără să evalueze personal pacientul”, fapt ce a condus la numeroase decese.

Au fost deja convocate manifestaţii de sprijin pentru a-l susţine pe medic, cu participarea a numeroşi angajaţi sanitari.

Inclusiv primarul din Pagani, Lello De Prisco, i-a declarat spriijnul pe reţelele de socializare şi a asigurat că a fost vindecat de acest medic, pe care l-a considerat un exemplu de curaj.

„Dacă azi pot să scriu, i-o datorez lui. Mulţumesc tuturor medicilor care îşi oferă serviciile la domiciliul bolnavilor”, a subliniat primarul.

Gerardo Torre va veni, pe 28 ianuarie, în faţa Ordinului Medicilor din Salerno, pentru a se apăra în fața acuzațiilor.

PARTENERI - GSP.RO Dezvăluiri neașteptate. Atac nemilos la Djokovic. Nu s-a mai abținut și a rupt tăcerea. „Multă frustrare!”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Ce făcea de fapt în Capitală polițistul care a ucis-o pe Raisa. Poliția a făcut public la 5 zile de la tragedie

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2022. Fecioarele vor alege de bunăvoie să privească spre viitor, neîncrezătoare, dar pline de speranță

Știrileprotv.ro Marian Godină sare în apărarea polițistului care a omorât-o pe Raisa: Verificatul victimei cu piciorul e explicabil

Telekomsport ŞOC | Scene incredibile într-un club de noapte. Bătută şi violată de o vedetă aflată în stare de ebrietate

PUBLICITATE Cum te ajută un abonament medical să ai grijă de sănătatea ta și a celor dragi