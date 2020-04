De Petre Dobrescu,

„Cred că e greșit să-i judecăm pe unii care se află, sau cred că se află, în situații-limită (…) Nu zic de voi, uite, zic de mine: băi, eu, acolo, în prima linie, trimis fără măscuță și fără băscuță, doar cu un stetoscop înfășurat la gât să-mi țină de cald… mmm, nu știu ce să zic. Nu știu cum aș reacționa”, spune Pătraru.

Realizatorul emisiunii „Starea Libertății” mai punctează: „Nu am experimentat teama lor, nu am experimentat lipsa lor de apărare în fața unei pandemii, acolo, în prima linie și, cel mai important cred, nu am trecut printr-un sistem care pare că niciodată nu te protejează cu nimic”.

Citeşte şi:

Starea Libertății | Dragoș Pătraru, despre situația presei din România: „Această pandemie a fost ultimul cui bătut în coșciugul presei scrise”

Starea Libertății | Dragoș Pătraru, exasperat de declarațiile președintelui și ale premierului: “Pentru ce ați luat măsuri și pentru ce sunteți pregătiți, mai exact?”

GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

HOROSCOP Horoscop 2 aprilie 2020. Scorpionii se lasă cuceriți de emoții negative