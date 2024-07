„Megaincendiul” este cel mai mare dintre cele 27 de incendii de vegetație care ard în mod activ în California.

Un bărbat a fost arestat, fiind suspectat că a împins o mașină în flăcări într-o râpă, ceea ce a declanșat incendiul.

„Maşina s-a rostogolit pe un terasament de aproximativ 60 de metri şi a ars complet, răspândind flăcările care au provocat incendiul”, a transmis parchetul printr-un comunicat.

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California.



72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine.



“A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 26, 2024

Procurorul spune că bărbatul a fost văzut „părăsind calm zona, amestecându-se cu ceilalți cetățeni care se aflau în zonă și îndepărtându-se de incendiul care evolua rapid”.

Peste 1.150 de pompieri se luptau joi cu flăcările, pe fondul temperaturilor ridicate, însoțite de un aer uscat și rafale de vânt.

Focul amenință orășelul Chico, aflat la aproximativ 20 de kilometri de Paradise, oraş distrus în 2018 de un incendiu în urma căruia 85 de persoane au murit.

Cel mai mare incendiu din SUA, în Oregon

Pompierii americani se luptă în aceste zile și cu un incendiu masiv în Oregon, care a izbucnit pe 17 iulie și afectează o suprafață de peste 1.100 de kilometri pătrați.

Focul, declanșat de fulger, este cel mai mare dintre cele 31 de incendii mari de vegetație care ard în prezent în Oregon și cel mai mare din SUA. Peste 500 de pompieri și resurse din 22 de state intervin pentru a combate incendiul, potrivit InciWeb.

Trei persoane au fost rănite, iar două case și alte 12 construcții au fost distruse pe măsură ce flăcările s-au extins, potrivit Departamentului de gestionare a situațiilor de urgență din Oregon.

Evacuările sunt încă în vigoare în comitatul Baker. Unele comunități nu au curent electric, potrivit guvernatorului statului Oregon, Tina Kotek, care a desfășurat resurse ale Gărzii Naționale pentru a acorda asistență.

Oregon: Wind gusts reaching 60MPH have hit numerous fires across Oregon. Storm systems are moving in and outflow winds are blowing these fires out. #orfire #wafire #orwx #wawx #wildfire

Sounds like the Durkee Fire is off to the races and may have jumped the highway. This is the… pic.twitter.com/JX2Wry1VvG — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 25, 2024

Fumul dens a îngreunat, de asemenea, traficul pe Interstate 84, ducând la închiderea periodică a autostrăzii. De asemenea, au fost emise alerte privind calitatea aerului pentru părți din Colorado, Idaho, Oregon și Washington.

