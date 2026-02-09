Mercedes sărbătorește 140 de ani cu un S-Class complet transformat. Sigla luminată apare pentru prima dată în istorie

Moment istoric pentru Mercedes-Benz

Pe 29 ianuarie 1886, Karl Benz obținea brevetul pentru Patent-Motorwagen, vehiculul cu trei roți care a pus bazele industriei auto moderne.

Exact 140 de ani mai târziu, pe 29 ianuarie 2026, Mercedes-Benz a ales să marcheze acest moment istoric cu lansarea celui mai important facelift din istoria Clasei S – la Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart, Germania.

„Sărbătorim 140 de ani de Mercedes-Benz și 140 de ani de inovație și excelență. Niciun automobil nu întruchipează această moștenire mai bine decât S-Class”, a declarat Ola Källenius, CEO-ul Mercedes-Benz Group AG, în fața invitaților de seamă prezenți la eveniment.

Tenismenul Roger Federer a adus chiar și mașina pe scenă, într-un spectacol cu orchestră live și apariție video din partea lui Jensen Huang, CEO-ul NVIDIA.

Sigla luminată – o premieră absolută

Sigla de pe capota noului S Class Facelift este acum luminată. Foto: Mercedes-Benz

Cea mai spectaculoasă noutate se vede din prima clipă: celebra stea Mercedes de pe capotă este acum luminată pentru prima dată în istoria mărcii. Nu e vorba doar de un gadget, ci de un simbol al unei noi ere pentru brand-ul german.

Grila frontală a crescut cu aproximativ 20% și, optional, poate fi și ea iluminată, creând o prezență impresionantă pe timp de noapte. Farurile noi DIGITAL LIGHT cu tehnologie micro-LED au fost complet regândite.

Nu doar că arată spectaculos cu semnătura „twin-star” (stele duble), dar îmbunătățesc și vizibilitatea pe timp de noapte cu până la 40%. Faza lungă ajunge acum până la 600 de metri – echivalentul a șase terenuri de fotbal!

Design inspirat de… Van-ul Clasa V!

În stangă avem noul clasa S facelift iar în dreapta clasa V.

În față observăm și o grilă mai mare — un lucru la care Mercedes ne-a obișnuit, fiecare generație și facelift devenind mai impunătoare, indiferent că vorbim de versiunea luxury sau sportivă. Totuși, amploarea schimbării rămâne surprinzătoare, mai ales când o comparăm direct cu generația precedentă

Dar fanii înrăiți ai mărcii vor recunoaște imediat: acest design seamănă izbitor cu cel introdus recent pe Clasa V! Mercedes extinde astfel noul limbaj de design și la limuzina sa de flagship.

În spate, stopurile noi au acum șase stele în total (comparativ cu patru pe Clasa E). Unii se întreabă deja dacă Clasa C va primi doar două stele când va veni și rândul ei la facelift.

În stangă avem spatele noului clasa S facelift iar în dreapta clasa E.

Interior futurist cu trei ecrane și MB.OS

Bordul de pe noul clasa S facelift. Foto: Mercedes-Benz

Dacă exteriorul impresionează, interiorul este cu adevărat revoluționar. Miza principală: noul sistem MB.OS, dezvoltat în parteneriat cu NVIDIA, care transformă mașina într-un „supercomputer pe roți”.

Bordul a fost complet redesenat și integrează acum trei displayuri: unul pentru șofer (12,3 inch), unul central masiv (14,4 inch) și unul pentru pasagerul din dreapta (12,3 inch) – toate sub o singură suprafață de sticlă, similar cu ce am văzut pe EQS sau clasa E.

Experiența este una „Welcome Home”, cum o numesc nemții. Poți susține videoconferințe direct din mașină prin Microsoft Teams, Zoom sau Webex, fără să ai nevoie de alte gadgeturi.

Camerele HD integrate în ecranele din spate fac totul posibil.

O noutate care a făcut senzație pe rețelele sociale: centuri de siguranță încălzite la scaunele din față! Temperatura ajunge până la 44°C, iar sistemul îți încălzește centura în doar câteva minute.

De asemenea, Mercedes a ascultat și criticile: volanul are acum din nou rotițe fizice pentru volum și cruise control, după ce clienții s-au plâns de comenzile tactile. Uneori, simplitatea câștigă.

În partea stângă și dreaptă se văd cele două butoane noi. Foto: Mercedes-Benz

Limuzină pentru pasageri, nu pentru șoferi

Bancheta din spate este mai confortabilă că niciodată.

În spate – locul unde contează cu adevărat într-un S-Class – schimbările sunt majore. Două telecomenzi MBUX detașabile permit pasagerilor să controleze tot: climatizare, jaluzele, ecranele de entertainment.

Vorbim de ecrane de 13,1 inch pentru fiecare pasager, cu acces la Disney+, Sony Pictures Entertainment prin RIDEVU, și alte platforme de streaming.

Poți urmări un film în condiții de cinematograf sau poți organiza o ședință de business – experiența e la fel de premium.

Personalizare la nivel de artă

Programul MANUFAKTUR duce personalizarea la extrem. Două noi culori exclusive: MANUFAKTUR black sparkling (cu particule autentice de sticlă pentru un efect strălucitor) și MANUFAKTUR verdesilver magno (finisaj mat sofisticat).

Dar dacă vrei ceva cu adevărat unic, noul program MANUFAKTUR Made to Measure oferă peste 150 de culori pentru exterior și mai mult de 400 de opțiuni cromatice pentru interior. Literalmente poți crea un S-Class unic în lume, cu consultanță personalizată din partea experților Mercedes.

Motorizări pentru toate gusturile

Motorul V8 M177 de 4.0L regăsit și pe S580. Foto: Mercedes-Benz

Diesel:

S 350 d 4MATIC – de la 128.770 euro (motor diesel 6 cilindri în linie OM 656 Evo, 270 CP

23 CP mild-hybrid, 0-100 km/h în 5,1 secunde)

S 450 d 4MATIC – de la 128.770 euro (motor diesel 6 cilindri în linie OM 656 Evo, 367 CP

23 CP mild-hybrid)

Benzină:

turbo, 449 CP + 23 CP mild-hybrid, 0-100 km/h în 4,5 secunde)

cotit flat-plane, 537 CP + 23 CP mild-hybrid, 0-100 km/h în 4,0 secunde!)

Hibrid plug-in:

motor electric, 449 CP + 163 CP electric, autonomie electrică de 101 km, 0-100 km/h în

4,4 secunde)

picioare nu e negociabil.

Concluzie

Noul S-Class facelift merge clar dincolo de o simplă actualizare cosmetică. Schimbarea este

majoră, dar reușită — mai ales în interior, unde Mercedes a adăugat tehnologii și funcții cu

adevărat impresionante.

De la noul sistem MB.OS și ecranele extinse până la nivelul ridicat de personalizare, progresul

față de generația anterioară se simte real, nu doar vizual.

Rămâne interesant de văzut ce va aduce în plus linia Maybach peste această bază deja foarte

avansată.

