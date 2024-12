Mercenarii români din batalionul Getica, vizați de atacul rusesc cu o rachetă Iskander de la Zaporojie: „Scene groaznice, prima oară când experimentăm așa ceva în doi ani”

Bilanț: 10 morți și 22 de răniți

Bilanţul atacului rusesc asupra oraşului Zaporojie, sudul Ucrainei, este de cel puțin 10 morţi și 22 de răniți, după găsirea corpului unei femei decedate, a anunţat, joi, guvernatorul regional.

Preşedintele Volodimir Zelenski, sosit la fața locului, a condamnat atacul „brutal”, care a vizat o clinică medicală privată, şi a îndemnat Occidentul să furnizeze Ucrainei mai multe sisteme de apărare aeriană, inclusiv baterii americane Patriot.

Președintele Volodimir Zelenski, la Zaporojie, după atacul rusesc

„Vedem războiul și când suntem treji, și în coșmaruri”

Presa rusă insistă că au fost vizate de „lovitura precisă asupra ținței” un punct de comandă „ascuns” în clinica privată.

Mercenarii români din Batalionul Getica au filmat consecințele atacului și au postat imagini pe pagina lor oficială.

Ați fost Dvs. acolo? Ați văzut Dvs. războiul? Da, băi Satano. L-am văzut, din păcate îl vedem zilnic, la poziții, în linia a doua, a treia, în oraș în pauze operaționale și, mai nou, îl vedem și când suntem treji și în coșmaruri, care vin din ce in ce mai des.

„O explozie puternică, suflu îngrozitor, geamuri sfărâmate, oameni paralizați în mijlocul străzii, în panică”

Mercenarii care luptă pentru Ucraina au povestit: „Am ieșit în oraș să bem un suc. Eram în fața localului, la o țigară, cu câțiva băieți din Getica. O explozie puternică, suflu îngrozitor, geamuri sfărâmate, oameni paralizați în mijlocul străzii, în panică”.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

„A căzut la 200 de metri de unde eram noi”

„Nu am intuit, inițial, direcția, dar am primit un mesaj pe grupul de alerte anti-aeriene, aproape instant. Racheta balistică, 150-200 de metri de unde eram noi. Am luat din mașini trusele medicale prinse pe echipamentul de luptă și am alergat la locul impactului. Scene groaznice, privim înmărmuriți, este prima oară când am experimentat o lovitură de rachetă balistică atât de aproape, în cei doi ani pe care îi avem aici”, spun cei din Getica.

„3 etaje complet colapsate ale clinicii private”

„Am alergat în clădirea lovită și am început sa ajutăm la evacuare. 3 etaje complet colapsate ale unei clinici medicale private. La dreapta clădirii, o clădire dezafectată, la stânga același lucru. Niciun obiectiv militar, cu toate că deja știm ce o să declare Federația Rusă”, au acuzat românii. Ceea ce s-a și întâmplat!

„Bilanț imediat, 3 morți și un număr necunoscut de răniți. Am fost personal martori la evacuarea a cel puțin 10 persoane, nu știm dacă erau morți sau vii. Un bătrânel avea cea mai urâtă fractura de membru inferior care am văzut-o vreodată. Lovit la cap în multiple locuri, medicul nostru nu le-a putut evalua rapid datorită prafului și a hemoragiei masive”, descriu mercenarii scenele terifiante.

„Getic e OK, o mulțime de civili, nu”

Am ieșit de acolo pe înserate, după ce a căzut o grindă de oțel, din fericire fără să rănească pe nimeni. Am realizat că nu suntem echipați pentru mai ajuta evacuare și deja veniseră multe forțe de la protecția civilă. Ne-am fi dorit să facem mai mult

„Getica e ok, o mulțime de civilii din Zaporojie, nu. Blestemați să fiți! Îmi cer scuze pentru limbaj, dar azi am avut o zi cu adevărat f…”, au conchis mercenarii.

Grupul Român de Luptă „Getica”. format din cetățeni din România și din Republica Moldova, este o unitate de voluntari pro-Ucraina care luptă contra Rusie. Batalionul este numit după Getica, o legendară unitate romană a geților.

Fiecare membru al unității are un salariu lunar de 3.000 de euro. Grupul de luptă este condus de un român, indicativ „Getotac”.

