Privite retroactive, prin lupa accidentului tragic de azi, cuvintele bărbatului de 36 de ani te înfioară.

”Ăştia suntem şi nimic altceva! Cam asta ar cam trebui să fie media societăţii şi am speranţa că nu e departe”, îşi începe pilotul mesajul.

”Nu contează culoarea politică ci doar să avem un scop… De preferat comun! Trăiască România!”, încheie cel care azi a plătit cu viaţa riscul meseriei pe care şi-a ales-o.

Ca să trăiască România, Florin Rotaru ştia că poate muri.

Florin Rotaru a murit sâmbătă, în accidentul aviatic produs la Baza Borcea. Pilotul nu s-a putut catapulta și a murit carbonizat.

Un martor al accidentului aviatic, care a furnizat şi imagini de la faţa locului, a povestit, pentru Libertatea momentul prăbuşirii avionului: ”Ce vă pot spune este că am văzut avionul venind din ”direcţia 180” în limbajul specialiştilor. S-a înclinat pe partea stângă, apoi am dus aparatul la ochi şi am surprins cadrele respective”, a spus Adrian Floroiu, martor al incidentului aviatic.

Florin Rotaru avea 36 de ani, era căsătorit și avea doi copii.