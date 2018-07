„L-am pierdut astazi pe locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prăbuşita la Feteşti. Ofiţerul era în vârstă de 36 de ani şi îndeplinea funcţia de pilot-şef în cadrul Escadrilei 861 Aviaţie Luptă, Baza 86 Aeriană Feteşti.

Aeronava pilotată de locotenent-comandorul Florin Rotaru s-a prăbuşit sâmbătă, 7 iulie, în jurul orei 13.30, după un zbor executat în cadrul unui miting aerian organizat la Baza 86 Aeriană.

Cuvintele sunt prea sarace pentru a descrie durerea pe care aceasta pierdere cumplita o provoaca Armatei Romaniei”, a transmis ministrul Apărării, Mihai Fifor.

Florin Rotaru era căsătorit și avea un copil.

Avionul MiG-21 Lancer s-a prăbușit sâmbătă, la Baza Borcea, în timpul unui show aviatic. Pilotul nu s-a putut catapulta și a murit carbonizat.

Un martor al accidentului aviatic, care a furnizat şi imagini de la faţa locului, a povestit, pentru Libertatea momentul prăbuşirii avionului: ”Ce vă pot spune este că am văzut avionul venind din ”direcţia 180” în limbajul specialiştilor. S-a înclinat pe partea stângă, apoi am dus aparatul la ochi şi am surprins cadrele respective”, a spus Adrian Floroiu, martor al incidentului aviatic.

După ce s-a izbit de pământ, aparatul de zbor a explodat, flăcările şi fumul ajungând la zeci de metri înălţime. La faţa locului se află câteva aproximativ 4.000 de persoane, iar echipajele de salvare au sosit imediat în zona în care s-a prăbuşit avionul.