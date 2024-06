Cu o victorie, o înfrângere (în faţa României, scor 3-0) şi o remiză, Ucraina a terminat cu acelaşi număr de puncte ca şi celelalte trei naţiuni din Grupa E (România, Belgia şi Slovacia), însă evoluţia lor s-a încheiat ca urmare a aplicării criteriilor complexe de departajare ale UEFA.

„O naţiune puternică este cea care rămâne unită şi se ajută reciproc în toate circumstanţele, atât în momente de înfrângere, cât şi în momente de victorie”, a comentat preşedintele ucrainean pe Telegram. „Astăzi, mulţumim echipei naţionale de fotbal a Ucrainei. În ciuda acestui rezultat dezamăgitor, aţi luptat pentru ţara noastră”, a continuat el. „Ne aşteaptă marile victorii, victoriile Ucrainei. Până atunci, să continuăm lupta, să ne ridicăm pentru a avansa şi a deveni mai puternici în viitor”, a adăugat el înainte de a încheia cu „Glorie Ucrainei”.

At todays #EURO2024 Ukraine-Belgium match, 🇺🇦fans displayed a portrait of Nazariy Hryntsevich, a fallen soldier and football fan. He was only 21.



A banner is composed of portraits of other 182 fallen 🇺🇦soldiers who were also football fans. The caption says “Peace has a price”. pic.twitter.com/R4ITp3pQj0