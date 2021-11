Mihai Petre și Elwira de la „Asia Express” au trecut prin momente grele. Dansatorul a crezut că își pierde soția. „Ne-a anunțat că este foarte bolnavă”

„Vreau să-ți mulțumesc că ai rămas puternică și sănătoasă, că m-ai speriat rău. Am avut un moment foarte dificil în care am crezut că Elwira are o problemă de sănătate iremediabilă. Cineva ne-a anunțat că Elwira este foarte bolnavă și că… ”, a spus Mihai Petre în finala Asia Express.

„Că am o tumoare pe coloană, asta mi s-a spus și Mihai a fost cel mai apropiat și cel mai bun cu mine. Numai la el mă gândeam în momentul ăsta. El, de fapt, a fost cel care m-a ajutat să trec peste, dar și să ne schimbăm total, dar total gândirea despre viață”, a continuat Elwira.

„Ne dormi același lucru: să fim sănătoși, familia noastră să fie sănătoasă. Nu ne dorim nimic mai mult! Dacă avem asta, restul nici nu mai contează”, a mai spus Mihai Petre.

